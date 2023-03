Co się szczepi na antypce? Odpowiedź na pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

Na antypce zazwyczaj szczepi się:

A: ludzi B: zwierzęta C: wiśnie łutówki D: śliwki renklody

Gracz nie znał odpowiedzi na to pytanie. Postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego i zadzwonił do swojego przyjaciela. Po rozmowie z kolegą zdecydował się nie ryzykować i skończył grę z 75 tysiącami złotych.

Podkładka z antypki. Poprawna odpowiedź na pytanie

Antypka, zwana też wiśnią wonną, jest w Polsce rośliną uprawną, cenioną za swoje właściwości dekoracyjne. Szeroko wykorzystywana jest również podkładka z antypki, która służy jako podstawa do szczepienia innych gatunków wiśni lub czereśni. Roślina może być uprawiana także na tarasach w formie drzewka bonsai.

Zatem prawidłowa odpowiedź na to pytanie z programu "Milionerzy" to C.