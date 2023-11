czytaj dalej

Posłowie zajęli się w środę obywatelskim projektem w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i skierowali go do komisji. W czasie debaty do pielęgniarek, które przyglądały się obradom z sejmowej galerii, wyszedł premier Mateusz Morawiecki. - PiS musiał przegrać, by premier Morawiecki znalazł czas na spotkanie z pielęgniarkami. Jak rząd jest na wylocie, to wtedy czas się znajduje - skomentował Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.