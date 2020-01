Grodzki po spotkaniu w Brukseli: to był dialog polegający na wymianie poglądów

Foto: TVN24 Video: tvn24

Grodzki: to był dialog polegający na wymianie poglądów

08.01| - Z ekspertami z jednej i z drugiej strony wymieniliśmy poglądy na ten temat, czy ta ustawa nadaje się do poprawiania, czy być może będzie do odrzucenia i do odesłania do Sejmu - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki po środowym spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli, odnosząc się do ustawy dyscyplinującej sędziów. - Wszyscy zgodzili się, że podstawowe wartości, które przyświecają Unii Europejskiej, w tym między innymi przestrzeganie praworządności, są nienaruszalne - dodał.

»