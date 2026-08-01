"Mój tata potrafi się rozpłakać. To mi imponuje"

"Męskość? To bardzo gruba ściana między uczuciowością a jej brakiem". "Tworzymy takiego drugiego siebie i dążymy do czegoś, do czego dotrzeć nie możemy". "Chciałbym wcześniej mieć świadomość, że mam prawo być w czymś słaby". "Mój dziadek to definicja takiej toksycznej męskości, czyli człowiek, który boi się powiedzieć o swoim cierpieniu czy sięgnąć po pomoc".Artykuł dostępny w subskrypcji
To słowa Filipa, Macieja, Andrzeja i Krzysztofa. Znajdziemy je w raporcie "Dojrzewanie polskich chłopców", który odpowiada na pytania, jak to jest być chłopcem i co to znaczy stawać się mężczyzną.
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