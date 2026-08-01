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"Mój tata potrafi się rozpłakać. To mi imponuje"

Agnieszka Drabikowska
Agnieszka Drabikowska
Nastolatek podczas wizyty u specjalisty (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek podczas wizyty u specjalisty (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
"Męskość? To bardzo gruba ściana między uczuciowością a jej brakiem". "Tworzymy takiego drugiego siebie i dążymy do czegoś, do czego dotrzeć nie możemy". "Chciałbym wcześniej mieć świadomość, że mam prawo być w czymś słaby". "Mój dziadek to definicja takiej toksycznej męskości, czyli człowiek, który boi się powiedzieć o swoim cierpieniu czy sięgnąć po pomoc".Artykuł dostępny w subskrypcji

To słowa Filipa, Macieja, Andrzeja i Krzysztofa. Znajdziemy je w raporcie "Dojrzewanie polskich chłopców", który odpowiada na pytania, jak to jest być chłopcem i co to znaczy stawać się mężczyzną.

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Czarno na białym
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Tagi:
ZdrowieZdrowie mężczyznMłodzieżZdrowie psychiczne
Agnieszka Drabikowska
Agnieszka Drabikowska
Dziennikarka tvn24.pl
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