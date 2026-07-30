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Rozłam w PiS

Rozłam w PiS. Zapowiedź z Nowogrodzkiej, spotkanie na Konopnickiej

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PIS-X2
Bochenek o przedstawieniu zarysu programu PiS. "Jedni grillują, inni pracują"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jedni grillują, inni pracują i między innymi właśnie 6 sierpnia będzie jedna z pierwszych naszych wakacyjnych inicjatyw - powiedział po naradzie na Nowogrodzkiej rzecznik PiS Rafał Bochenek, zapowiadając przedstawienie zarysu programu partii. W czwartek odbyło się też spotkanie na Konopnickiej, gdzie zebrali się członkowie nowego klubu parlamentarnego Mateusza Morawieckiego.

W czwartek w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się narada kierownictwa i parlamentarzystów ugrupowania. Do spotkania doszło dzień po ogłoszeniu powstania klubu parlamentarnego złożonego z członków stowarzyszenia Rozwój Plus, na którego czele stoi Mateusz Morawiecki.

Po zakończeniu spotkania rozpoczął się briefing prasowy. Rzecznik partii Rafał Bochenek zaznaczył na nim, że posiedzenie "było rutynowe", a prezes Jarosław Kaczyński "regularnie spotyka się z parlamentarzystami". - To spotkanie przebiegało w nieco luźniejszej atmosferze z uwagi na wakacje, które de facto przed nami, chociaż to nie jest tak, że w tym okresie nie będziemy działali, ponieważ przed nami bardzo aktywne i pracowite tygodnie - powiedział.

Oświadczył, że ugrupowanie ma "bardzo konkretny plan". - Jedni grillują, inni pracują i między innymi właśnie 6 sierpnia będzie jedna z pierwszych naszych takich wakacyjnych inicjatyw. Dla nas niezwykle ważne jest to, aby Polakom prezentować efekty pracy zespołów programowych Prawa i Sprawiedliwości, które pracują od wielu tygodni, a wręcz miesięcy - zapowiedział Bochenek i sprecyzował, że tego dnia przedstawiony zostanie zarys programu partii.

Dopytywany, czy na spotkaniu została poruszona kwestia członków stowarzyszenia Rozwój Plus, rzecznik przekonywał, że zebrani "nie skupiali się na tym". - Koncentrowaliśmy się głównie na tym, co przed nami. Przed nami bardzo ważne wyzwania - powiedział Bochenek.

Spotkanie na Konopnickiej. Jabłoński: ważny moment

W czwartek przy ulicy Konopnickiej rozpoczęło się w godzinach wieczornych spotkanie polityków nowego klubu parlamentarnego, podczas którego ma być omówiona między innymi kwestia zaplanowanego na piątek grilla. - Spotykamy się po raz pierwszy w tej formule już po zarejestrowaniu klubu. To jest ważny moment dla wszystkich naszych posłów - powiedział tuż przed rozpoczęciem wydarzenia Paweł Jabłoński w rozmowie z reporterką TVN24.

- Musimy przedyskutować kwestie organizacyjne. Zawsze tego na początek trochę jest, ale przede wszystkim będziemy rozmawiali też o planach prac legislacyjnych, bo teraz mamy ostatnie posiedzenie przed miesięcznymi wakacjami, a potem we wrześniu (...) już pierwsze posiedzenie z całej serii i chcemy być przygotowani - przekazał.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJarosław Kaczyński
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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