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Rozłam w PiS

Grill u Mateusza Morawieckiego. Tak komentują wydarzenie politycy PiS

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Spotkanie "Rozwój+Wy"
Wójcik i Warchoł o grillu u Morawieckiego. "Nie jesteśmy zaproszeni"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Nie jesteśmy zaproszeni tam, a moglibyśmy być i przecież zaśpiewać bardzo dobrze - powiedział poseł PiS Michał Wójcik, komentując piątkowe spotkanie zwolenników Mateusza Morawieckiego. Jacek Sasin ocenił z kolei, że "grill na pewno jest bardzo fajny, ale raczej w wolnym czasie". Nawiązał tak do zaplanowanego tego samego dnia posiedzenia Sejmu.

W piątek w samo południe w Warszawie - w dniu ostatniego posiedzenia Sejmu przed wakacjami - rozpoczęła się konferencja "Rozwój+Wy", której organizatorem jest nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Spotkanie to określane jest jako "grill u Morawieckiego".

- Nigdy się nie wybierałem, ponieważ grille to ja prywatnie sobie urządzam dla siebie, rodziny i znajomych - skomentował wydarzenie poseł PiS Paweł Szrot.

O komentarz w sprawie "grilla" byli również pytani Michał Wójcik i Marcin Warchoł. - Nie jesteśmy zaproszeni tam, a moglibyśmy być i przecież zaśpiewać bardzo dobrze, ale widać, nie oczekiwano nas. Robią sobie grilla, to przecież niech sobie robią - stwierdził pierwszy z nich i dodał, że "akurat będzie grillował w ogrodzie u siebie".

Warchoł ocenił natomiast, że "pan premier Mateusz Morawiecki odrzucił rękę wyciągniętą przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego". - Odejście ludzi pana premiera jest działaniem na szkodę Polski, na korzyść Donalda Tuska - powiedział.

Sasin: grill na pewno jest bardzo fajny, ale raczej w wolnym czasie

- Grill na pewno jest bardzo fajny, ale raczej w wolnym czasie, a nie w czasie, kiedy my wszyscy byliśmy na sali sejmowej - stwierdził Jacek Sasin.

Dopytywany, czy w takim razie wydarzenie powinno być odwołane lub przełożone na inny termin, ocenił: - Powinno się nie planować chyba po prostu w takim terminie, kiedy wiadomo było z góry, że jest posiedzenie Sejmu i to ważne, bo ostatnie przed przerwą wakacyjną.

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Sasin: grill na pewno jest bardzo fajny, ale raczej w wolnym czasie
Źródło: TVN24

Czarnek: nie dostałem dyspensy, ja jadę na rybkę

O to, czy idzie na grilla, był pytany Przemysław Czarnek, który przekazał, że czas wolny będzie spędzał z wnukiem. Dopytywany, czy zmierza na spotkanie u Morawieckiego, odparł: - Nie dostałem dyspensy, ja jadę na rybkę.

Czarnek nawiązał tak do komunikatu Stowarzyszenia Rozwój Plus, które w przeddzień wydarzenia przekazało na X, że na jego czas "została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych".

- Jesteście strasznie nudni. Od dwóch tygodni mnie pytacie o grilla z Morawieckim, a ja wam od dwóch tygodni mówię, że rodzina na mnie czeka i wy dalej nie wierzycie - zwrócił się następnie do dziennikarzy.

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Czarnek o grillu u Morawieckiego. "Rodzina na mnie czeka"
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćPrzemysław CzarnekJacek SasinMarcin Warchoł
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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