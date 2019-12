Napastnik otworzył ogień podczas mszy. Zabił dwie osoby





W wyniku strzelaniny, do której doszło w kościele w miasteczku White Settlement w Teksasie, zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna - poinformował dziennik "USA Today", powołując się na lokalne władze.

Do strzelaniny doszło podczas mszy w kościele West Freeway Church of Christ. Według świadków były agent FBI, który jest ochroniarzem świątyni, strzelił do napastnika.

Według informacji przekazywanych w niedzielę wieczorem czasu polskiego nie było jasne, czy sprawca strzelaniny został ranny, czy zastrzelony. Początkowo pojawiły się informacje, że jest w stanie krytycznym, później jednak lokalne władze podały, że nie można wykluczyć, iż napastnik zginął na miejscu.

Nie ujawniono na razie tożsamości ofiar ani napastnika. Lokalna policja nie odpowiedziała też na pytania Associated Press dotyczące wszczętego dochodzenia.

Do kościołów w Teksasie można wchodzić z bronią

We wrześniu w Teksasie weszła w życie ustawa, która zezwala na wnoszenie broni do "kościołów, synagog i innych świątyń".

White Settlement to liczące 17 tysięcy mieszkańców miasteczko na przedmieściach Fort Worth w Teksasie.

