Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce

Our Future Forum 2024 - podsumowanie Źródło: materiały prasowe / Our Future Foundation

PARTNEREM VII OUR FUTURE FORUM JEST TVN WARNER BROS. DISCOVERY, A PATRONEM MEDIALNYM TVN24 BiS.

"Nowe pokolenia, nowe technologie, nowe wyzwania" - to hasło siódmej konferencji Our Future Forum, organizowanej przez Our Future Foundation. Do udziału zarejestrowało się już blisko 2500 uczniów i studentów z najróżniejszych zakątków Polski. Wstęp jest bezpłatny, a rejestracja cały czas otwarta na stronie off.org.pl.

W ramach siódmej edycji konferencji młodzi ludzie debatować będą z naukowcami, ekspertami, politykami czy prezesami największych polskich firm. Wśród zagadnień podejmowanych w ramach tegorocznej edycji są między innymi przyszłość gospodarki, strategie rozwoju sztucznej inteligencji oraz zielona transformacja.

Eksperci, politycy i naukowcy na debatach oraz warsztatach

Our Future Foundation zapowiada, że w panelach dyskusyjnych i warsztatach weźmie udział ponad setka zaproszonych gości. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, ministra zdrowia dr Jolanta Sobierańska-Grenda, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oraz liczni przedstawiciele biznesu.

Podczas debat i warsztatów podjęte zostaną tematy związane między innymi z wpływem sztucznej inteligencji na społeczeństwo i gospodarkę, szukaniem kompromisu między zapobieganiem zmianom klimatycznym a zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego, z sytuacją geopolityczną, budową polskich zdolności obronnych oraz wzmocnieniem praworządności. Każdy punkt wydarzenia zakłada dyskusję pomiędzy zaproszonymi gośćmi a młodą widownią.

Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne Źródło: materiały prasowe / Our Future Foundation

- Chcemy, by tegoroczne Forum było miejscem, w którym zdolni, młodzi Polacy mogą podzielić się swoim zdaniem, problemami, czy pomysłami z ludźmi, którzy kształtują to, jak wygląda nasz kraj. Liczymy na owocne debaty. Niektóre tematy nie będą na pewno łatwe dla naszych gości. Zaplanowaliśmy rozmowy dotyczące chociażby zdrowia, praworządności, podatków czy sytuacji mieszkaniowej młodych - opisuje założyciel Our Future Foundation Michał Maurycy Mazur.

Our Future Forum 2023 - podsumowanie Źródło: materiały prasowe / Our Future Foundation

Młodzi uczestnicy będą mogli podzielić się swoją perspektywą z prelegentami, zadawać pytania i wziąć udział w debatach w formie 'okrągłego stołu'. Ponadto, partnerzy fundacji przygotowali serię warsztatów mających pomóc studentom w rozwinięciu kompetencji ważnych na rynku pracy czy podczas wyboru ścieżki kariery zawodowej

- czytamy w zapowiedzi.

Eksperci pokażą między innymi, jak wygląda praca w sektorze energetycznym, handlu, consultingu czy mediach. Wśród firm prowadzących warsztaty i organizujących stoiska mające pomóc młodym w wyborze kariery znajdą się między innymi Medicover, Unimot, TVN Warner Bros. Discovery, Deloitte, KOWR, PKO BP czy BP. Grupę TVN Warner Bros. Discovery będzie reprezentować Jan Mróz - Vice President Public Affairs & Communication.

Specjalna ścieżka dla młodych naukowców

Na tegorocznym forum po raz kolejny odbędzie się również ścieżka skierowana do młodych naukowców - pod hasłem "Cyfrowa rewolucja: perspektywy naukowe i wyzwania społeczne". W ramach programu studenci, doktoranci i badacze przedstawią najciekawsze prace naukowe dotyczące wpływu cyfryzacji i rozwoju sztucznej inteligencji na społeczeństwo, gospodarkę i naukę.

Na podstawie debat, które będą miały miejsce podczas wydarzenia, fundacja planuje przygotować raport. Publikacja będzie obejmować rekomendacje dotyczące włączania młodych obywateli w debatę publiczną oraz przedstawi spojrzenie studentów na wybrane zagadnienia polityczne, ekonomiczne i społeczne. Raport ukaże się na początku przyszłego roku.

Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne Źródło: materiały prasowe / Our Future Foundation

Our Future Foundation (OFF) to organizacja skupiająca ponad 500 studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych i polskich uniwersytetów. Jej działania opierają się przede wszystkim na poszerzaniu horyzontów edukacyjnych, programach mentorskich wspierających osoby na początku ścieżki kariery oraz tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji pomiędzy wybitnie uzdolnionymi młodymi Polakami.