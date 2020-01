Dwaj policjanci oślepieni wiązką lasera. 23-latek trafił do aresztu

23-latek usłyszał zarzut po tym, jak wiązką lasera oślepił dwóch policjantów z tczewskiej komendy. Obaj mają poparzone oczy. Podejrzany przyznał się, że używał lasera, ale - jak twierdzi - "jego zamiarem nie było skierowanie go bezpośrednio w stosunku do funkcjonariuszy". Jak mówią śledczy, osób poszkodowanych może być więcej. Sąd zadecydował o dwumiesięcznym areszcie dla mężczyzny.

Tak wygląda wiązka lasera oślepiająca pilota samolotu. Namierzyli osobę, która ją wystrzeliła Po oburzającym... czytaj dalej » W piątek podejrzanemu przedstawiono zarzut czynnej napaści na dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci lasera.

- Wytwarzaną przez urządzenie wiązkę światła skierował bezpośrednio w stosunku do tych funkcjonariuszy policji i zachowaniem swoim spowodował u nich powstanie uszkodzeń ciała, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni - mówi Ewa Ziębka z Prokuratury Rejonowej w Tczewie.

Jak dodała, 23-latek naraził również policjantów na doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego uszkodzenia wzroku.

Dwóch tczewskich policjantów wyszło już ze szpitala, ale nadal mają problem ze wzrokiem. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Tczewie, stwierdzono u nich termiczne i chemiczne poparzenia dna oka.

- Podejrzany przyznał się do tego, że używał tego urządzenia, natomiast wskazał, że jego zamiarem nie było skierowanie go bezpośrednio w stosunku do funkcjonariuszy policji - mówi Ziębka.

23-latkowi grozi od roku do 10 lat więzienia.

Sąd wydał decyzję o zastosowaniu wobec 23-latka dwumiesięcznego aresztu. Mężczyzna będzie mógł go opuścić po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 25 tysięcy złotych.

Szukają innych pokrzywdzonych

Do uszkodzenia wzroku doszło w środę, 1 stycznia, około godziny 20. Policjanci patrolowali ulicę Jedności Narodu. Zostali wtedy oślepieni wiązką lasera emitującą niebieskie światło.

- Funkcjonariusze natychmiast powiadomili inny patrol, który na klatce schodowej w jednym z bloków zatrzymał 23-letniego mężczyznę. Znaleziono przy nim laser – przekazał asp. sztab. Dawid Krajewski z KPP w Tczewie.

Mundurowi przypuszczają, że pokrzywdzonych w tej sprawie może być więcej. Proszą, aby takie osoby zgłosiły się do wydziału dochodzeniowo-śledczego w Tczewie. Jeśli się to potwierdzi, zarzuty dla 23-latka mogą się zmienić.

Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. Laser kupił najprawdopodobniej przez internet.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.

