Turyści utknęli w rejonie Suchych Czub. "Noc spędzili w wykopanej jamie"





»

Udało nam się skontaktować z jednym z turystów, którzy utknęli w rejonie Suchych Czub Kondrackich. Wiemy, że sytuacja jest niezła. Noc spędzili w wykopanej jamie - przekazał w sobotę rano ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Wojciechowski. Dodał, że na miejsce ruszyło 16 ratowników. Kolejna grupa dociera do oczekującego pomocy przy Zmarzłym Stawie.

Pogoda na dziś: w wielu regionach sypnie śniegiem W sobotę w niemal... czytaj dalej »

Zgłoszenie o problemach czterech turystów dotarło do TOPR w piątek o godzinie 20. Ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski informował, że nie było z nimi kontaktu. O tym, że potrzebują pomocy, poinformowali swoich bliskich.

Jak mówił TVN24 w sobotę rano Wojciechowski, w nocy na miejsce ruszyło 15 ratowników. - Niestety, ze względu na fatalne warunki, które były w nocy - intensywny opad śniegu, bardzo silny wiatr przekraczający 20 metrów na sekundę - z wysokości 1800 metrów nad poziomem morza ratownicy ze względów bezpieczeństwa musieli zawrócić - dodał.

- W tej chwili w to miejsce idzie kolejna grupa, tym razem 16 ratowników. Jest jasno, w związku z czym łatwiej będzie ocenić bezpieczeństwo - mówił przed godziną 8. - Przed chwilą udało nam się skontaktować z jednym z tych turystów. Wiemy, że sytuacja jest niezła. Noc spędzili w wykopanej jamie - przekazał.

Poinformował również, że około godziny 4 rano ratownicy dostali zgłoszenie przez numer 112, że w rejonie Zmarzłego Stawu jest turysta potrzebujący pomocy, który nie jest w stanie stamtąd dojść do schroniska "Murowaniec". - W tamto miejsce również skierowaliśmy ratowników, którzy dochodzą do turysty - dodał.

Źródło: Google Maps Turyści utknęli w rejonie Suchych Czub Kondrackich

W Tatrach obowiązuje 3. stopień zagrożenia lawinowego. - To stopień, przy którym najczęściej dochodzi do najtragiczniejszych wypadków. Odradzamy podejmowanie jakiejkolwiek działalności górskiej - powiedział Wojciechowski.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. Możliwe jest także samoistne schodzenie dużych lawin.

Na Kasprowym Wierchu leży już 135 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -12 st. C. Dodatkowo w górach wieje silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 80 km na godzinę.