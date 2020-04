- Na początku to była śmierć z głodu. Skupili na małym terenie bardzo dużo ludzi z mniejszych miejscowości, którzy nie mieli środków do życia. Nie mieli nic. Głód zabijał, bo ci ludzie nie mieli za co żyć. Głód był straszny - opowiada Hanna Wehr w rozmowie z reporterką "Faktów" TVN Magdą Łucyan.