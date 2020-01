Stoltenberg: Amerykanie wyjaśnili, dlaczego dokonali ataku

Stany Zjednoczone uzasadniły konieczność przeprowadzenia ataku, którego celem był irański generał Kasem Sulejmani - poinformował w poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli podkreślił, że w trakcie obrad widoczna była "silna jedność" sojuszników, a państwa NATO chcą deeskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie.

Setki tysięcy ludzi na ulicach Teheranu. Żegnają "generała cienia" Iran będzie szedł... czytaj dalej »

Stoltenberg: USA uzasadniły konieczność zabicia generała

Stoltenberg pytany, jaki jest jego pogląd na zabicie irańskiego generała, odpowiedział, że była to "decyzja USA".

- Nie była to decyzja podjęta ani przez globalną koalicję (walczącą z tzw. Państwem Islamskim - red.), ani przez NATO. Jednak wszystkie kraje sojusznicze mają obawy względem prowadzonej przez Iran aktywności destabilizującej region. Iran wspiera różne grupy terrorystyczne. Oczywiście, jesteśmy bardzo zaniepokojeni ostatnimi atakami przeciwko cywilnej infrastrukturze energetycznej w Arabii Saudyjskiej czy wobec baz sił koalicyjnych w Iraku - powiedział sekretarz generalny NATO.

Dodał, że te bazy są ważne w walce prowadzonej przeciwko terrorystom w Iraku i Syrii.

- Wszyscy sojusznicy zgodzili się co do tego, że Iran nie może nigdy być w stanie rozwinąć budowy broni nuklearnej. Wyrażono też ponownie obawy co do irańskiego programu rakiet, które byłyby w stanie dosięgnąć wiele europejskich państw sojuszniczych - powiedział.

- Na dzisiejszym spotkaniu sojusznicy wezwali do umiaru i deeskalacji. Nowy konflikt nie byłby w niczyim interesie, dlatego Iran musi powstrzymać się od dalszej przemocy i prowokacji - zaznaczył Stoltenberg.

Źródło: PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ Stoltenberg: USA przedstawiły powody, dla których zabiły Sulejmaniego Szef NATO wyjaśnił, że Amerykanie, w tym przedstawiciele Pentagonu, podczas poniedziałkowego spotkania przedstawili powody, dla których zdecydowali się na atak na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Nie zdradził jednak szczegółów tych rozmów. - Amerykanie wyjaśnili innym sojusznikom, dlaczego podjęli działanie przeciwko generałowi Sulejmaniemu. Nie będę wchodził w szczegóły tego, co zaprezentowali. Pozostawię to USA, jednak doceniamy te materiały, które przedstawili Amerykanie - powiedział Stoltenberg.

"Silne wsparcie dla misji NATO w Iraku"

- Kraje sojusznicze wyraziły bardzo silne wsparcie dla misji szkoleniowej NATO w Iraku - podkreślił szef NATO, odnosząc się do jej tymczasowego zawieszenia w ostatnich dniach.

"Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej" "Iran nigdy nie... czytaj dalej » Jak zaznaczył, zawieszone działania szkoleniowe mogą być wznowione, jeśli tylko sytuacja na to pozwoli.

Wcześniej NATO zdecydowało, że ze względów bezpieczeństwa zawiesza operacje szkoleniowe w Iraku. Również walcząca z tzw. Państwem Islamskim (IS) międzynarodowa koalicja pod wodzą USA w Iraku ogłosiła zawieszenie działań szkoleniowych i wsparcia dla sił bezpieczeństwa Iraku w związku z atakami na bazy, w których stacjonują jej żołnierze.

Obawa odwetu po zabiciu generała

Po zabiciu przez lotnictwo amerykańskie Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnych sił Al Kuds, Teheran zagroził Stanom Zjednoczonym odwetem, wywołując obawy o wybuch nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

W poniedziałek nowy przywódca jednostki Al-Kuds, Esmail Gani, powiedział, że Iran będzie dalej "szedł drogą wyznaczoną" przez Kasema Sulejmaniego. Gani zabrał głos w czasie uroczystości pogrzebowych swojego poprzednika.

Zabitego w amerykańskim ataku generała Sulejmaniego w Teheranie żegnały w poniedziałek setki tysięcy Irańczyków.

CZYTAJ WIĘCEJ O ZABÓJSTWIE GENERAŁA SULEJMANIEGO >>>

Uroczystości pogrzebowe generała Sulejmaniego Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Uroczystości pogrzebowe generała Sulejmaniego Fot. Mohammad Hossein Taghi/EPA/PAP Fot. Mohammad Hossein Taghi/EPA/PAP

Uroczystości pogrzebowe generała Sulejmaniego Fot. Hossein Mersadi/EPA/PAP Fot. Hossein Mersadi/EPA/PAP

Uroczystości pogrzebowe generała Sulejmaniego Fot. ALI Al-MUMEN/EPA/PAP Fot. ALI Al-MUMEN/EPA/PAP

Uroczystości pogrzebowe generała Sulejmaniego Fot. ALI Al-MUMEN/EPA/PAP Fot. ALI Al-MUMEN/EPA/PAP

Uroczystości pogrzebowe generała Sulejmaniego Fot. AHMED JALIL/EPA/PAP Fot. AHMED JALIL/EPA/PAP

Uroczystości pogrzebowe generała Sulejmaniego Fot. ALI Al-MUMEN/EPA/PAP Fot. ALI Al-MUMEN/EPA/PAP