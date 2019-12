Trzy osoby zatrzymane po tragicznej eksplozji w Szczyrku

Policjanci, na polecenie prokuratury w Bielsku-Białej, zatrzymali trzy osoby w związku z tragiczną eksplozją w Szczyrku. Zginęło tam osiem osób, w tym czworo dzieci.

Informacje o zatrzymaniu potwierdziła Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. W najbliższym czasie zarzuty mają usłyszeć: Roman D. - prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ulicą Leszczynową oraz Marcin S. i Józef D. - pracownicy firmy budowlanej, specjalizującej się w przewiertach podziemnych i wykonujący to zlecenie.

Prokuratorzy są już pewni, kto zginął w Szczyrku. Bliscy ofiar będą mogli się zająć pogrzebami Zakończyła się... czytaj dalej » Bielska prokuratura informuje w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, że mężczyźni mają usłyszeć zarzuty popełnienia czynu z art. 163 Kodeksu karnego, polegającego na sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Za to przestępstwo polski kodeks przewiduje do 12 lat więzienia.

Rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej prokurator Agnieszka Michulec poinformowała, że zatrzymania mają związek z dotychczasowymi postępami w śledztwie.

- Mamy ustne opinie biegłych z zakresu gazownictwa i geodezji. Mamy do czynienia z ciągiem działań i zaniechań, które skutkowały spowodowaniem tej katastrofy. Wszystko ma związek z tą konkretną inwestycją – powiedziała rzecznik prokuratury okręgowej.

Dwie doby

Prokurator Michulec zapowiedziała, że śledczy mają obecnie 48 godzin na przesłuchanie, ogłoszenie zarzutów zatrzymanym i ewentualne podjęcie decyzji, co do zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Zaznaczyła, że na pewno nie wszyscy usłyszą w środę zarzuty.

- Czynności wykonuje jeden prokurator. Będzie je wykonywał w kolejności, bo wyjaśnienia jednej osoby mogą mieć znaczenie dla ustaleń czynionych z innym podejrzewanym – powiedziała Agnieszka Michulec.

Rzecznik dodała, że śledczy podejmą decyzje odnośnie zatrzymanych najprędzej w czwartek po południu lub w piątek przed południem.

Tragiczna eksplozja

Do wybuchu gazu na Leszczynowej doszło w środę 4 grudnia o godzinie 18.26. Eksplozja była tak silna, że wielu mieszkańców Szczyrku miało wrażenie, jakby to ich domy się waliły.

Budynek numer sześć zamienił się w płonące rumowisko. W ciągu 17 godzin akcji ratunkowo-poszukiwawczej strażacy wydobyli osiem ciał. Była to znana w Szczyrku narciarska rodzina Kaimów: Józef z żoną Jolantą, ich wnuk 8-letni Szymon, siostrzeniec Wojciech z żoną Anną i trójką dzieci. Ocalała tylko Katarzyna, mama Szymona, bo akurat była w pracy.

Uszkodzony gazociąg

"Gdzie to się stało? Tam, gdzie ostrzyłeś narty. U tego Józka" Mieszkali w... czytaj dalej » Dwa dni po tragedii śledczy ujawnili za pomocą georadaru, a potem odkryli miejsce uszkodzenia gazociągu pod Leszczynową. Nie zdradzali wtedy, na jakiej wysokości i głębokości doszło do uszkodzenia, ponieważ - jak wskazywali - to informacje istotne dla sprawy i dlatego są objęte tajemnicą.

- Uszkodzenie miało długość kilkudziesięciu centymetrów - powiedział nam Artur Michniewicz, rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa. Jak dodaje, gaz mógł się przedostać pod budynek każdą szczeliną, wzdłuż instalacji telekomunikacyjnej, elektrycznej i wodnej.

Z informacji, którą uzyskaliśmy od świadka katastrofy, sąsiada ofiar, wynikało, że wcześniej, w dniu wybuchu w trakcie przewiertu robotnicy uszkodzili rurę z wodą i instalowali nową.

Źródło: geoportal.gov.pl Jak doszło do tragedii w Szczyrku 4 grudnia?