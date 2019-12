Trzej zatrzymani w sprawie katastrofy w Szczyrku usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Trzy osoby, które - według śledczych - przyczyniły się do tragicznej eksplozji w Szczyrku, usłyszały zarzuty. - Czynności z ich udziałem jeszcze trwają - informuje prokuratura, która nie mówi, jakie wyjaśnienia złożyli podejrzani. Na początku grudnia w wybuchu gazu życie straciło osiem osób, w tym czworo dzieci.

Informacje o przedstawieniu zarzutów przekazała rzeczniczka bielskiej prokuratury okręgowej Agnieszka Michulec.

- Czynności z udziałem podejrzanych nadal trwają - powiedziała w czwartek przed południem.

Podejrzani to Roman D. - prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ulicą Leszczynową oraz Marcin S. i Józef D. - pracownicy firmy budowlanej, specjalizującej się w przewiertach podziemnych i wykonujący to zlecenie.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty sprowadzenia pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło osiem osób. Wszystkim grozi do dwunastu lat więzienia.

Źródło: śląska policja Zatrzymania po tragicznej eksplozji w Szczyrku

Śledczy nie udzielają informacji na temat wyjaśnień osób podejrzanych. Prawdopodobnie jeszcze w czwartek prokuratura podejmie decyzje dotyczące zastosowania wobec zatrzymanych środków zapobiegawczych; formalnie ma na to czas do godzin przedpołudniowych w piątek.

W środę prokurator Agnieszka Michulec poinformowała, że przedstawienie zarzutów było możliwe dzięki temu, że w sprawie wypowiedzieli się powołani przez śledczych eksperci.

- Mamy ustne opinie biegłych z zakresu gazownictwa i geodezji. Mamy do czynienia z ciągiem działań i zaniechań, które skutkowały spowodowaniem tej katastrofy. Wszystko ma związek z tą konkretną inwestycją – powiedziała rzecznik prokuratury okręgowej.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Prokuratura: czynności odbędą się w ciągu 48 godzin

Tragiczna eksplozja

Do wybuchu gazu na Leszczynowej doszło w środę, 4 grudnia, o godzinie 18.26. Eksplozja była tak silna, że wielu mieszkańców Szczyrku miało wrażenie, jakby to ich domy się waliły.

Budynek zamienił się w płonące rumowisko. W ciągu 17 godzin akcji ratunkowo-poszukiwawczej strażacy wydobyli osiem ciał. Była to znana w Szczyrku narciarska rodzina Kaimów: Józef z żoną Jolantą, ich wnuk 8-letni Szymon, siostrzeniec Wojciech z żoną Anną i trójką dzieci. Ocalała tylko Katarzyna, mama Szymona, bo akurat była w pracy.

W czwartek w południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Ofiary zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Szczyrku.

Uszkodzony gazociąg

"Gdzie to się stało? Tam, gdzie ostrzyłeś narty. U tego Józka" Mieszkali w... czytaj dalej » Dwa dni po tragedii śledczy ujawnili za pomocą georadaru, a potem odkryli miejsce uszkodzenia gazociągu pod Leszczynową. Nie zdradzali wtedy, na jakiej głębokości doszło do uszkodzenia, ponieważ - jak wskazywali - to informacje istotne dla sprawy i dlatego są objęte tajemnicą.

- Uszkodzenie miało długość kilkudziesięciu centymetrów - powiedział nam Artur Michniewicz, rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa. Jak dodaje, gaz mógł się przedostać pod budynek każdą szczeliną, wzdłuż instalacji telekomunikacyjnej, elektrycznej i wodnej.

Z informacji, którą uzyskaliśmy od świadka katastrofy, sąsiada ofiar, wynikało, że wcześniej w dniu wybuchu, w trakcie przewiertu, robotnicy uszkodzili rurę z wodą i instalowali nową.

Źródło: geoportal.gov.pl Jak doszło do tragedii w Szczyrku 4 grudnia?