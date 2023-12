Jest nagroda za wskazanie sprawcy zabicia wilczycy. Ślad urywa się przy ambonie łowieckiej

Warta to młoda wilczyca uratowana pod koniec 2022 roku. 12 listopada zeszłego roku do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie (woj. lubuskie) zgłosiła się mieszkanka Świniar, która poinformowała, że w nocy na jej posesję przyszedł wilk, który wszedł do budy dla psa i się tam "zadomowił". Zwierzę miało wyglądać na ranne.

Wilczyca trafiła na leczenie do Bielska-Białej

Zwierzę zostało przewiezione do specjalnego Parku Wilczego w Stobnicy na obserwację. Tam zdecydowano, że wilczyca powinna trafić na dalsze leczenie. Skierowano ją do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonego przez Fundację "Mysikrólik” w Bielsku-Białej (woj. śląskie). Ciężki stan wilczycy wynikał z urazu przedniej lewej kończyny.

Po DNA znaleźli jej rodzinę

Śledzili jej losy, nagle sygnał się urwał

"Mamy podstawy, by uważać, że została zabita"

"Miejsce znajduje się przy granicach administracyjnych nadleśnictw Łobez i Nowogard, w obrębie obwodu łowieckiego nr 155 dzierżawionego przez koło łowieckie należące do Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie. Najbliższe miejscowości to Zwierzynek, w gminie Węgorzyno i Tucze, w gminie Dobra, powiat łobeski, w woj. zachodniopomorskim. Prawdopodobieństwo, by ta obroża zamilkła z innych przyczyn niż jej celowe zniszczenie po zdjęciu z martwego wilka, jest bliskie zeru" - informuje Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", które wysłało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Łobzie.