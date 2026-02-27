Żubr utknął w lodzie na jeziorze Wielki Bytyń

Strażacy dotarli do wycieńczonego zwierzęcia i przy pomocy lin ściągnęli je bezpiecznie do brzegu. Żubrzyca została przekazana pod opiekę lekarza weterynarii i zespołu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Specjaliści badają jej parametry życiowe oraz ogólną kondycję po długotrwałym unieruchomieniu na lodzie.

Akcja ratowania żubrzycy Źródło: KP PSP w Wałczu/Facebook

Żubry są największymi ssakami lądowymi Europy

Żubr może ważyć nawet 950 kg i osiągać ponad 180 cm wzrostu. To spokojne zwierzę, jednak zmuszone do obrony stanowi realne zagrożenie. Przyrodnicy zalecają, by nie zbliżać się do tych zwierząt.

Żubry są pod ścisła ochroną. W Polsce żyje ich nieco ponad 3 tysiące.

Akcja ratowania żubrzycy Źródło: KP PSP w Wałczu/Facebook

Opracował Rafał Molenda