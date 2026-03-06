Do zdarzenia doszło w Barlinku Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do błędów przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce doszło w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w gminie Barlinek. Według ustaleń prokuratury 51 głosów oddanych na Karola Nawrockiego, trafiło do puli Rafała Trzaskowskiego. Komisja zaliczyła też Trzaskowskiemu kartę z głosem nieważnym.

Nieprawdziwy wynik zapisano w protokole głosowania: Nawrocki otrzymał 208 głosów zamiast 259, a Trzaskowski 395 zamiast 343.

Wnioski prokuratora

Żaden z członków komisji nie przyznał się do winy, ale śledczy nie mieli wątpliwości, co do odpowiedzialności podejrzanych.

- Prokurator uznał jednak, że możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres jednego roku próby - mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Do sądu trafił wniosek w tej sprawie. Prokurator domaga się też, by każdy członek komisji wpłacił zasądzoną kwotę do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza zakończenie sprawy bez wyroku skazującego, mimo stwierdzenia winy.

- To nie jest uniewinnienie - wyjaśnia prokurator Julia Szozda i dodaje, że podejrzewani nie mogą w czasie próby popełnić przestępstwa i muszą wywiązać się z obowiązków wpłaty na rzecz funduszu. Jeżeli tak się stanie, postępowanie zostaje ostatecznie umorzone.

Wniosek prokuratury rozpatrzy Sąd Rejonowy w Myśliborzu.

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbyła się 1 czerwca 2025 roku. Ostatecznie Karol Nawrocki zdobył 50,89, a Rafał Trzaskowski 49,11 procent głosów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Rafał Molenda