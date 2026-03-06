Logo strona główna
Szczecin

Źle policzyli głosy, do winy się nie przyznają. Prokurator chce warunkowego umorzenia

Oddawanie głosu w wyborach (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Barlinku
Źródło: Google Maps
Źle policzyli karty do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dziewięcioro członków komisji wyborczej nie przyznało się do winy. Prokurator nie ma wątpliwości, że są odpowiedzialni za błędy, ale wnioskuje do sądu o warunkowe umorzenie.

Do błędów przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce doszło w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w gminie Barlinek. Według ustaleń prokuratury 51 głosów oddanych na Karola Nawrockiego, trafiło do puli Rafała Trzaskowskiego. Komisja zaliczyła też Trzaskowskiemu kartę z głosem nieważnym.

Nieprawdziwy wynik zapisano w protokole głosowania: Nawrocki otrzymał 208 głosów zamiast 259, a Trzaskowski 395 zamiast 343.

Wnioski prokuratora

Żaden z członków komisji nie przyznał się do winy, ale śledczy nie mieli wątpliwości, co do odpowiedzialności podejrzanych.

- Prokurator uznał jednak, że możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres jednego roku próby - mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Do sądu trafił wniosek w tej sprawie. Prokurator domaga się też, by każdy członek komisji wpłacił zasądzoną kwotę do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza zakończenie sprawy bez wyroku skazującego, mimo stwierdzenia winy.

- To nie jest uniewinnienie - wyjaśnia prokurator Julia Szozda i dodaje, że podejrzewani nie mogą w czasie próby popełnić przestępstwa i muszą wywiązać się z obowiązków wpłaty na rzecz funduszu. Jeżeli tak się stanie, postępowanie zostaje ostatecznie umorzone.

Wniosek prokuratury rozpatrzy Sąd Rejonowy w Myśliborzu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wytypowali 138 komisji. Nowa analiza

Polska
Protesty wyborcze. Mniej czy więcej niż dawniej? Jeden rok się wybija

Protesty wyborcze. Mniej czy więcej niż dawniej? Jeden rok się wybija

Jan Kunert

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbyła się 1 czerwca 2025 roku. Ostatecznie Karol Nawrocki zdobył 50,89, a Rafał Trzaskowski 49,11 procent głosów.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Ćwik/PAP

