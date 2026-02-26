Wyjechał rowerem do sklepu i zaginął. Setki policjantów szukają mężczyzny

Poszukiwania zaginionego mężczyzny Źródło: KWP Szczecin

Poszukiwany jest mieszkańcem Pobłocia Wielkiego w powiecie białogardzkim (woj. zachodniopomorskie). Według informacji zebranych przez policję pan Zbigniew odjechał czarnym rowerem do sklepu w miejscowości Gościno. Do domu już nie wrócił.

Poszukiwania trwają od niedzieli

71-letni Zbigniew Gmur z Pobłocia Wielkiego zaginął 22 lutego Źródło: TVN24

- Mężczyzna ostatni raz był widziany w miejscowości Sikorzyce [oddalonej o 11 kilometrów na południe od jego domu - red.] - informuje Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

W poszukiwaniach biorą udział setki funkcjonariuszy różnych służb. Policjanci wykorzystują między innymi śmigłowiec, który przeczesuje teren w rejonie Białogardu.

Wielu policjantów uczestniczy w poszukiwaniach Źródło: KWP Szczecin

Śmigłowiec policji bierze udział w poszukiwaniach Źródło: KWP Szczecin

Policja opublikowała zdjęcie 71-latka z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu.

Zbigniew Gmur zaginął 22 lutego Źródło: bialogard.policja.gov.pl

Zaginiony mężczyzna był ubrany w czarny polar, czarne spodnie i czarną czapkę. Miał na nogach czarne gumofilce. Poszukiwany nosi okulary korekcyjne. Mężczyzna jest szczupły i ma około 165 cm wzrostu.

Osoby, które widziały mężczyznę lub posiadają wiedzę na temat jego pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Białogardzie pod numerem telefonu 477842511.

Poszukiwania mężczyny Źródło: KWP Szczecin

Opracował Rafał Molenda /tok