Wyjechał rowerem do sklepu i zaginął. Setki policjantów szukają mężczyzny

Poszukiwany jest mieszkańcem Pobłocia Wielkiego w powiecie białogardzkim (woj. zachodniopomorskie). Według informacji zebranych przez policję pan Zbigniew odjechał czarnym rowerem do sklepu w miejscowości Gościno. Do domu już nie wrócił.
Poszukiwania trwają od niedzieli
- Mężczyzna ostatni raz był widziany w miejscowości Sikorzyce [oddalonej o 11 kilometrów na południe od jego domu - red.] - informuje Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
W poszukiwaniach biorą udział setki funkcjonariuszy różnych służb. Policjanci wykorzystują między innymi śmigłowiec, który przeczesuje teren w rejonie Białogardu.
Policja opublikowała zdjęcie 71-latka z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu.
Zaginiony mężczyzna był ubrany w czarny polar, czarne spodnie i czarną czapkę. Miał na nogach czarne gumofilce. Poszukiwany nosi okulary korekcyjne. Mężczyzna jest szczupły i ma około 165 cm wzrostu.
Osoby, które widziały mężczyznę lub posiadają wiedzę na temat jego pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Białogardzie pod numerem telefonu 477842511.
Opracował Rafał Molenda /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: bialogard.policja.gov.pl