Szczecin

Wyjechał rowerem do sklepu i zaginął. Setki policjantów szukają mężczyzny

Zaginiony mężczyzna
Poszukiwania zaginionego mężczyzny
Źródło: KWP Szczecin
71-letni Zbigniew Gmur zaginął w niedzielę - wyszedł z mieszkania i odjechał rowerem do sklepu. Policja szuka mężczyzny, publikuje jego zdjęcie i apeluje o pomoc.

Poszukiwany jest mieszkańcem Pobłocia Wielkiego w powiecie białogardzkim (woj. zachodniopomorskie). Według informacji zebranych przez policję pan Zbigniew odjechał czarnym rowerem do sklepu w miejscowości Gościno. Do domu już nie wrócił.

Poszukiwania trwają od niedzieli

Poszukiwania zaginionego mężczyzny
71-letni Zbigniew Gmur z Pobłocia Wielkiego zaginął 22 lutego
Źródło: TVN24

- Mężczyzna ostatni raz był widziany w miejscowości Sikorzyce [oddalonej o 11 kilometrów na południe od jego domu - red.] - informuje Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

W poszukiwaniach biorą udział setki funkcjonariuszy różnych służb. Policjanci wykorzystują między innymi śmigłowiec, który przeczesuje teren w rejonie Białogardu.

Wielu policjantów uczestniczy w poszukiwaniach
Wielu policjantów uczestniczy w poszukiwaniach
Źródło: KWP Szczecin
Klatka kluczowa-254793
Śmigłowiec policji bierze udział w poszukiwaniach
Źródło: KWP Szczecin

Policja opublikowała zdjęcie 71-latka z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu.

Zbigniew Gmur zaginął 22 lutego
Zbigniew Gmur zaginął 22 lutego
Źródło: bialogard.policja.gov.pl

Zaginiony mężczyzna był ubrany w czarny polar, czarne spodnie i czarną czapkę. Miał na nogach czarne gumofilce. Poszukiwany nosi okulary korekcyjne. Mężczyzna jest szczupły i ma około 165 cm wzrostu.

Osoby, które widziały mężczyznę lub posiadają wiedzę na temat jego pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Białogardzie pod numerem telefonu 477842511

Poszukiwania mężczyny
Poszukiwania mężczyny
Źródło: KWP Szczecin

Opracował Rafał Molenda /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: bialogard.policja.gov.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica