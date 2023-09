Niemcy przywrócą kontrole na granicy z Polską? Rośnie presja ze strony przygranicznych landów

czytaj dalej

Zastanawiam się, czym różni się działalność polskiego MSZ w stosunku do tego, co robi Alakasandr Łukaszenka. Jedni i drudzy, okazuje się, obiecywali ludziom spełnienie marzeń i brali za to pieniądze, sprowadzając ich do Europy - mówiła TVN24 szefowa koła parlamentarnego Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Odniosła się do afery wizowej w resorcie spraw zagranicznych i dymisji wiceministra Piotra Wawrzyka. - Myślą w PiS-ie, że tę aferę ukryją, ukręcą jej głowę, bo poświęcili Wawrzyka, ale prawda jest taka, że tam musiało wiele osób maczać ręce i kasa była gruba na stole, żeby te przekręty można było realizować - ocenił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.