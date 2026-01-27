Karetka utknęła, ratownik pieszo ruszył z pomocą

Gądno. Karetka nie była w stanie dojechać do pacjenta. ratownik ruszył pieszo Źródło: TVN24

W poniedziałek, 26 stycznia około godziny 3 karetkę z posterunku w Mieszkowicach (woj. zachodniopomorskie) wysłano do oddalonego o 11 kilometrów Gądna. Jak informują lokalne portale, wezwano ich do dziecka z silnymi dusznościami.

Oblodzona droga uniemożliwiła jednak karetce dojazd. Pojazd utknął dwa kilometry przed celem.

- Kierownik zespołu Bartosz podjął heroiczny wręcz trud. Mimo bardzo złych warunków podjął decyzję, że co by się dalej nie wydarzyło, on do tego pacjenta dotrze. Założył na plecy 15-kilogramowy plecak ze sprzętem medycznym i wyruszył pieszo - opowiada Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Po przejściu około 1,5 kilometra pomoc zaoferował mu przejeżdżający drogą kierowca, który dowiózł go pod wskazany adres.

Okazało się, że na miejscu działają już strażacy z OSP Moryń. Ratownik przejął od nich pacjenta.

"Udzielił niezbędnych medycznych czynności ratunkowych. Cała historia zakończyła się happy endem - zarówno dla pacjenta, jak i zespołu ratownictwa medycznego, który po zakończonej akcji, cały i zdrowy, powrócił na posterunek" - opisuje całe zdarzenie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Podobne kłopoty w innej części województwa

Nie była to jedyna karetka, która w województwie zachodniopomorskim nie była w stanie dojechać do celu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Inna utknęła na drodze pomiędzy miejscowością Borne a Jutrosinem w powiecie drawskim.

Karetka nie była w stanie dojechać do celu Źródło: mł. kpt. Michał Walkiewicz / PSP w Drawsku Pomorskim

Tu także zgłoszenie dotyczyło osoby z dusznością. Karetka stanęła na drodze polnej, około trzech kilometrów od domu kobiety, do której miała dotrzeć. Tu z pomocą przyjechali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, którzy holowali karetkę do drogi asfaltowej. Sam ratownik medyczny został przewieziony do pacjentki wozem strażackim.

Tam zdecydował, że kobieta musi trafić do szpitala, wobec czego strażacy swoim wozem dowieźli ją do karetki, którą przetransportowano ją do Drawska Pomorskiego.

