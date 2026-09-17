Szczecin Ciała małżeństwa w mieszkaniu. Zarzuty dla mężczyzny, który otworzył drzwi Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Trwa śledztwo w sprawie śmierci małżeństwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Ryszard L. usłyszał w czwartek zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dwóch osób - przekazała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. We wtorek w jednym z mieszkań przy ul. Wyspiańskiego znaleziono dwa ciała. - Mężczyźnie został przedstawiony zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, w których przyznał się do tego, że pozbawił te dwie osoby życia. Nie przyznał się, aby działał ze szczególnym okrucieństwem - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prokurator Ewa Dziadczyk. 53-latek mówił, że osoby te "od kilku lat źle go traktowały i był przez nie szykanowany". Jak przekazała prokuratura, mówił o narastającej w nim złości i o tym, że w momencie pozbawiania ich życia już "nie wytrzymał".

Rodzina nie miała z nimi kontaktu. Akcja policji i strażaków

Ryszard L. powiedział, że do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Ciała dwóch osób z ranami ciętymi i kłutymi znaleziono w jednym z mieszkań przy ul. Wyspiańskiego we wtorek w nocy. - Otrzymaliśmy informację, że członkowie rodziny nie mają kontaktu z bliskimi. Policjanci udali się pod wskazany adres i próbowali dostać się do mieszkania. Pukali, wołali, aby ktoś otworzył drzwi, ale nikt tego nie zrobił - przekazała w środę rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie starszy aspirant Izabela Sreberska. Na miejsce wezwano strażaków, aby pomogli siłowo wejść do lokalu. Zanim straż pożarna podjęła te czynności, policjanci jeszcze raz zapukali i wezwali do otwarcia drzwi. Wówczas otworzył je 53-letni mężczyzna, który na widok patrolu policji wpuścił ich do środka i wskazał miejsce, gdzie leżą dwa ciała.

Podejrzanemu grozi nawet dożywocie

W mieszkaniu policjanci znaleźli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli rany cięte i kłute. Zatrzymano wówczas 53-letniego Ryszarda L. Był on spokrewniony z ofiarami.

- W trakcie tego zdarzenia podejrzany sam się niechcący okaleczył nożem - dodała prokurator Dziadczyk. Ryszardowi L. grozi od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie 53-latka na trzy miesiące. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek.