Pożar hulajnogi elektrycznej. Ośmioosobowa rodzina musiała się ewakuować

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w Wyszomierzu pod Goleniowem. Strażacy otrzymali informację o pożarze domu jednorodzinnego. Na miejsce pojechało pięć zastępów i policja.

"Zapaliła się bateria w hulajnodze"

Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali mocno rozwinięty pożar. - Jak wynikało ze zgłoszenia, w chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowało się osiem osób, które nie mogły się wydostać z pomieszczenia. Jednak po naszym dojeździe na szczęście wszystkie znajdowały się na zewnątrz. Nikomu nic się nie stało - zrelacjonował młodszy brygadier Dariusz Tapper z Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. I dodał: - Pożar udało się ugasić. Wstępnie ustalono, że zapaliła się bateria w hulajnodze, która znajdowała się w pomieszczeniu gospodarczym.

Groźne zdarzenie w Wyszomierzu w powiecie goleniowskim. Źródło: Oczami Strażaka

Strażak przypomniał też, żeby nie ładować "takich urządzeń w pomieszczeniach zamkniętych" i trzymać je - jeśli to możliwe - na zewnątrz, poza lokalami mieszkalnymi.

