Szczecin

Wyprzedzał na podwójnej ciągłej i blokował drogę. Grozi mu 30 tys. zł grzywny

Agresywny kierowca na drodze
Niebezpieczne manewry kierowcy. Mógłby dostać 53 punkty karne
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych, przekraczał podwójną linię ciągłą, gwałtownie hamował, a na koniec wyszedł z auta, żeby zrobić awanturę.

- Mężczyzna dopuścił się szeregu wykroczeń, między innymi wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przekroczenia linii podwójnej ciągłej - mówi młodszy aspirant Ernest Szafran z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. I dodaje, że mężczyzna w pewnym momencie zatrzymał się, zmuszając jadących za nim do gwałtownego hamowania. Wysiadł z pojazdu, pozostawiając go na środku jezdni, wymuszając hamowanie jadącego za nim i wszczął awanturę z innym kierowcą.

Agresywny kierowca na drodze
Agresywny kierowca na drodze
Źródło: police.policja.gov.pl

Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem

Za szereg wykroczeń mężczyzna mógłby dostać 53 punkty karne, jednak zebrany materiał dowodowy trafił do sądu, który może zdecydować o nałożeniu kary grzywny do 30 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w styczniu 2026 roku, ale policja opublikowała nagranie dopiero teraz. Sprawa toczy się przed szczecińskim sądem rejonowym.

Trójmiasto

Policja zachęca do zgłaszania wszelkich przypadków agresji drogowej. Nagrania można przesyłać również na Kontakt24

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

