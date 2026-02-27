Niebezpieczne manewry kierowcy. Mógłby dostać 53 punkty karne

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Mężczyzna dopuścił się szeregu wykroczeń, między innymi wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przekroczenia linii podwójnej ciągłej - mówi młodszy aspirant Ernest Szafran z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. I dodaje, że mężczyzna w pewnym momencie zatrzymał się, zmuszając jadących za nim do gwałtownego hamowania. Wysiadł z pojazdu, pozostawiając go na środku jezdni, wymuszając hamowanie jadącego za nim i wszczął awanturę z innym kierowcą.

Agresywny kierowca na drodze Źródło: police.policja.gov.pl

Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem

Za szereg wykroczeń mężczyzna mógłby dostać 53 punkty karne, jednak zebrany materiał dowodowy trafił do sądu, który może zdecydować o nałożeniu kary grzywny do 30 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w styczniu 2026 roku, ale policja opublikowała nagranie dopiero teraz. Sprawa toczy się przed szczecińskim sądem rejonowym.

Policja zachęca do zgłaszania wszelkich przypadków agresji drogowej. Nagrania można przesyłać również na Kontakt24

Opracował Rafał Molenda