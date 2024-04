Tomasz Sobieraj z KO wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta Koszalina (woj. zachodniopomorskie) z urzędującym od 2010 roku Piotrem Jedlińskim. Wicemarszałek województwa zdobył 46,03 proc. głosów, obecny prezydent - 28,22 proc. W wyborach do rady miasta najwięcej - 15 mandatów - zdobyła Koalicja Obywatelska.

Jedliński zmierzy się z Sobierajem

- Chcemy udostępnić Śródmieście dla mieszkańców. Chcemy, aby było to miejsce nie tylko do zrobienia zakupów, ale i odpoczynku. Przybędzie zieleni i miejsc, w których spędzimy swój wolny czas - zapowiadał polityk. Jedliński chce także rozbudować aquapark, zainwestować w odnawialne źródła energii, zrewitalizować kolej wąskotorową, zapewnić ekologiczny transport publiczny, zrewitalizować kolejne części parku miejskiego czy rozbudować i zmodernizować istniejące targowiska.

W jego ocenie Koszalin potrzebuje zmiany, by nie stał w miejscu i zadeklarował, że on tej zmiany dokona. Sobieraj zaznaczył, że Koszalin jest jego domem. - Tutaj się urodziłem, wychowałem, tutaj bije moje serce i zapewniam was, że mi nie trzeba tłumaczyć, że o własny dom trzeba dbać – mówił.