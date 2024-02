Wicemarszałek województwa kandydatem na prezydenta Koszalina

- Tomek to mój najbliższy współpracownik od 10 lat. W zarządzie województwa odpowiada za infrastrukturę i za informatykę. To są tak naprawdę dwie najważniejsze rzeczy w całym województwie - mówił Geblewicz.

"Koszalin to jest mój dom. Tutaj bije moje serce"

W jego ocenie Koszalin potrzebuje zmiany, by nie stał w miejscu i zadeklarował, że on tej zmiany dokona. W rozmowie z dziennikarzami poinformował, że program wyborczy zaprezentuje już z drużyną, z którą pójdzie do wyborów samorządowych, i stanie się to na przełomie lutego i marca.