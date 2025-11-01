Polacy ruszyli na cmentarze. Tłumy i kwesty na ratowanie zabytków

Wzmożony ruch w pobliżu Cmentarza Centralnego w Szczecinie Źródło: TVN24

Zgodnie z tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają cmentarze, na których pochowani są ich bliscy. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły.

Jak co roku w tym okresie w pobliżu wielu nekropolii, w związku z bardzo dużą liczbą odwiedzających, zmieniona została organizacja ruchu, obowiązują też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Wszystkich Świętych w Szczecinie bez większych utrudnień

Ruch w rejonie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, największej nekropolii w Polsce, stopniowo się zwiększa, jednak - jak informowała przed południem reporterka TVN24 Alicja Rucińska - dojazd od strony ulicy Mieszka I wciąż odbywa się bez większych utrudnień. Kierowcy mogą zostawić samochody na pobliskich parkingach przy centrach handlowych i dojść pieszo na teren nekropolii. Najwygodniejszym sposobem dotarcia pozostaje jednak komunikacja miejska - autobusy i tramwaje kursują dziś częściej niż zwykle.

W kilku miejscach miasta ruchem kieruje policja, dlatego nie zawsze obowiązuje standardowa sygnalizacja świetlna i oznakowanie. Należy zwracać uwagę na wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Cała ulica Ku Słońcu jest zamknięta - przed główną bramę Cmentarza Centralnego można dojechać wyłącznie komunikacją miejską.

Nekropolia, zajmująca ponad 170 hektarów, udostępnia internetową wyszukiwarkę grobów, dzięki której można sprawdzić, którą bramą najlepiej wejść. Dziś cmentarz będzie otwarty dłużej - do godziny 2 w nocy.

Sytuacja przy nekropoliach w Warszawie

Tłoczno jest przy warszawskich nekropoliach. Spory ruch przy Cmentarzu Północnym, drugiej największej nekropolii w Polsce, zaczął się już w sobotę wczesnym porankiem. Zakorkowana jest główna droga prowadząca na ten cmentarz, czyli ulica Wóycickiego. W okolicach Cmentarza Bródnowskiego ruch odbywa się płynnie.

W rejonie Starych Powązek panuje umiarkowany ruch. Najwięcej osób kłębi się w rejonie bramy głównej od Powązkowskiej, gdzie prowadzona jest kwesta.

Kwesty na cmentarzach. W tych miastach trwają zbiórki

Tradycyjnie w dniu Wszystkich Świętych na wielu cmentarzach trwają zbiórki pieniędzy na ratowanie zabytków. Na cmentarzu Centralnym w Szczecinie wolontariusze zbierają pieniądze m.in. na rzecz hospicjów i fundacji działających w Zachodniopomorskiem. Wesprzeć można m.in. zbiórkę Stowarzyszenia "Katyń". - Zbieramy na remont i utrzymanie pomnika Krzyż Katyński, który w Szczecinie stoi od 1990 roku oraz na upamiętnianie ofiar zbrodni katyńskiej poprzez różnego rodzaju tablice pamiątkowe i banery - powiedział prezes Stowarzyszenia "Katyń" w Szczecinie Rafał Raniowski.

Pieniądze na tradycyjnej kweście zbierane są także na cmentarzu Rakowickim w Krakowie - miejscu spoczynku m.in wybitnych krakowian. Tu oprócz prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego kwestuje między innymi podróżnik i publicysta kulinarny Robert Makłowicz i aktorka Anna Dymna. Pieniądze zbierane są na rzecz m.in. odnowy zabytków i dla hospicjum św. Łazarza.

Kwesta odbywa się również między innymi na cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków na nekropolii powstałej na początku XIX wieku.

Z samego rana rozpoczęła się także 31. kwesta na ratowanie zabytków na Starym Cmentarzu w Łodzi, najstarszego w mieście. Datki przez dwa dni zbierać będą przedstawiciele świata kultury, polityki i mediów. Przez 30 lat zebrano już ponad 2,2 mln złotych, za co odnowiono prawie 220 nagrobków.

Datki do puszek zbiera w sobotę także około stu wolontariuszy na cmentarzu przy ul. Kopernika w Łomży. Cel to renowacja najstarszych nagrobków. Nekropolia jest jedną z najstarszych w regionie, ma ponad 200 lat. Znajduje się tam około 560 nagrobków cennych pod względem historycznym i artystycznym.

