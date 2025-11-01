Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Polacy ruszyli na cmentarze. Tłumy i kwesty na ratowanie zabytków

mid-25b01015
Wzmożony ruch w pobliżu Cmentarza Centralnego w Szczecinie
Źródło: TVN24
Na cmentarzach robi się coraz tłoczniej. Polacy w dzień Wszystkich Świętych wspominają zmarłych, odwiedzając ich groby, na których pojawia się coraz więcej zniczy i kwiatów. Ruch w pobliżu nekropolii jest duży, a na samych cmentarzach trwają od rana kwesty, między innymi na renowacje zabytkowych nagrobków.

Zgodnie z tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają cmentarze, na których pochowani są ich bliscy. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ich popularność rośnie. "Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie ze sprzedaży"

Ich popularność rośnie. "Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie ze sprzedaży"

BIZNES
Od rana ruch na warszawskich cmentarzach

Od rana ruch na warszawskich cmentarzach

WARSZAWA

Jak co roku w tym okresie w pobliżu wielu nekropolii, w związku z bardzo dużą liczbą odwiedzających, zmieniona została organizacja ruchu, obowiązują też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Wszystkich Świętych w Szczecinie bez większych utrudnień

Ruch w rejonie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, największej nekropolii w Polsce, stopniowo się zwiększa, jednak - jak informowała przed południem reporterka TVN24 Alicja Rucińska - dojazd od strony ulicy Mieszka I wciąż odbywa się bez większych utrudnień. Kierowcy mogą zostawić samochody na pobliskich parkingach przy centrach handlowych i dojść pieszo na teren nekropolii. Najwygodniejszym sposobem dotarcia pozostaje jednak komunikacja miejska - autobusy i tramwaje kursują dziś częściej niż zwykle.

Cmentarz Centralny w Szczecinie jest największą nekropolią w Polsce
Cmentarz Centralny w Szczecinie jest największą nekropolią w Polsce
Źródło: PAP/Marcin Bielecki

W kilku miejscach miasta ruchem kieruje policja, dlatego nie zawsze obowiązuje standardowa sygnalizacja świetlna i oznakowanie. Należy zwracać uwagę na wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Cała ulica Ku Słońcu jest zamknięta - przed główną bramę Cmentarza Centralnego można dojechać wyłącznie komunikacją miejską.

Nekropolia, zajmująca ponad 170 hektarów, udostępnia internetową wyszukiwarkę grobów, dzięki której można sprawdzić, którą bramą najlepiej wejść. Dziś cmentarz będzie otwarty dłużej - do godziny 2 w nocy.

Bez nich TVN24 nie byłaby taka sama
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bez nich TVN24 nie byłaby taka sama

Kultura i styl

Sytuacja przy nekropoliach w Warszawie

Tłoczno jest przy warszawskich nekropoliach. Spory ruch przy Cmentarzu Północnym, drugiej największej nekropolii w Polsce, zaczął się już w sobotę wczesnym porankiem. Zakorkowana jest główna droga prowadząca na ten cmentarz, czyli ulica Wóycickiego. W okolicach Cmentarza Bródnowskiego ruch odbywa się płynnie.

W rejonie Starych Powązek panuje umiarkowany ruch. Najwięcej osób kłębi się w rejonie bramy głównej od Powązkowskiej, gdzie prowadzona jest kwesta.

Kwesty na cmentarzach. W tych miastach trwają zbiórki

Tradycyjnie w dniu Wszystkich Świętych na wielu cmentarzach trwają zbiórki pieniędzy na ratowanie zabytków. Na cmentarzu Centralnym w Szczecinie wolontariusze zbierają pieniądze m.in. na rzecz hospicjów i fundacji działających w Zachodniopomorskiem. Wesprzeć można m.in. zbiórkę Stowarzyszenia "Katyń". - Zbieramy na remont i utrzymanie pomnika Krzyż Katyński, który w Szczecinie stoi od 1990 roku oraz na upamiętnianie ofiar zbrodni katyńskiej poprzez różnego rodzaju tablice pamiątkowe i banery - powiedział prezes Stowarzyszenia "Katyń" w Szczecinie Rafał Raniowski.

Pieniądze na tradycyjnej kweście zbierane są także na cmentarzu Rakowickim w Krakowie - miejscu spoczynku m.in wybitnych krakowian. Tu oprócz prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego kwestuje między innymi podróżnik i publicysta kulinarny Robert Makłowicz i aktorka Anna Dymna. Pieniądze zbierane są na rzecz m.in. odnowy zabytków i dla hospicjum św. Łazarza.

Tradycyjna kwesta na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
Źródło: TVN24

Kwesta odbywa się również między innymi na cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków na nekropolii powstałej na początku XIX wieku.

Z samego rana rozpoczęła się także 31. kwesta na ratowanie zabytków na Starym Cmentarzu w Łodzi, najstarszego w mieście. Datki przez dwa dni zbierać będą przedstawiciele świata kultury, polityki i mediów. Przez 30 lat zebrano już ponad 2,2 mln złotych, za co odnowiono prawie 220 nagrobków.

Datki do puszek zbiera w sobotę także około stu wolontariuszy na cmentarzu przy ul. Kopernika w Łomży. Cel to renowacja najstarszych nagrobków. Nekropolia jest jedną z najstarszych w regionie, ma ponad 200 lat. Znajduje się tam około 560 nagrobków cennych pod względem historycznym i artystycznym.

lomza_antena
Kwesta na cmentarzu w Łomży
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp, ng/ tam

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wszystkich ŚwiętychCmentarzeNekropolieSzczecinŁomżaŁódźWarszawa
Czytaj także:
imageTitle
Długo na to czekał. Przebudzenie Polaka i pierwszy gol
Najnowsze
Zaginiona Olga Łuczyńska
Powiedziała, że jest na wakacjach. Ślad się urwał. Olga zaginęła 26 lat temu
Alicja Glinianowicz
Kenya
Masa ziemi osunęła się na domy. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Dobre relacje to dobre życie
Jak budować dobre relacje - ze sobą i z innymi?
Anna Bielecka
Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Laser wycelowany w samolot. Dziewięciolatka odwiedziła policja
Kraków
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
"Uważajmy w tych okolicach, które wydają nam się znajome"
Polska
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Hamas przekazał kolejne szczątki. Izrael: nie należą do zakładników
Świat
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Wykradziono dane tysięcy klientów. Ostrzeżenie
BIZNES
Interwencja straży miejskiej w Wilanowie
Groził pobiciem i podpaleniem mieszkania. Zaatakował strażników miejskich
WARSZAWA
imageTitle
Niecodzienny mecz NBA. Zagrają w Dia de los Muertos
EUROSPORT
imageTitle
Cash skoncentrowany na kadrze. "Jesteśmy w dobrej sytuacji"
EUROSPORT
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Były duże kłopoty z płatnościami. "Atak typu DDoS"
BIZNES
Napadli na seniora i ukradli kosztowności. Straty sięgają 2 mln złotych
Weszli do domu 85-latka, straty oszacowano na dwa miliony złotych. Są zarzuty
Katowice
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
METEO
Kadr Na Kino 1.11.2025
Polski film o wampirach, finansowe tarapaty reżysera i apel Billie Eilish
KADR NA KINO
Wybuch rurociągu paliwowego pod Moskwą
"Cios" w armię Putina pod Moskwą
Świat
Magda Łucyan
"Nie możemy przestać, nawet jeżeli czasem czujemy, że i nas ta tematyka przytłacza"
Polska
Policja opublikowała rysopis podejrzewanego
Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Beenhakker, Brychczy, Jota. Ich stracił sport
EUROSPORT
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Czołowe polskie biuro podróży celem hakerów. "Ważna informacja"
BIZNES
Społeczny opiekun cmentarza ewangelickiego w Strykowie sam kosi trawę, wycina zarośla i odnawia nagrobki
Społeczny "drugi burmistrz" kosi trawę, wycina zarośla i odnawia nagrobki
Piotr Krysztofiak
"Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców"
Polscy myśliwi i nosorożce, walka z DDA, czy rynek muzyczny w Polsce. To i więcej w TVN24+
Polska
Imitator celu powietrznego znaleziony na plaży w Ustce
"Ćwiczebny dron wojskowy" znaleziony na plaży w Ustce
Trójmiasto
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
METEO
imageTitle
Świątek zrobiła coś, czego nie dokonał nikt od 24 lat. Teraz czas na triumfy w Rijadzie
EUROSPORT
Ruch w rejonie Starych Powązek
Od rana ruch na warszawskich cmentarzach
WARSZAWA
imageTitle
Donczić wrócił z hukiem. Jordan byłby dumny z Bulls
EUROSPORT
Tragiczna śmierć siedmiolatka w Zdunach
Wypadek podczas Halloween. Nie żyje siedmiolatek
Poznań
Rodzice walczą o szkołę w Wiączyniu Dolnym
Chcą zlikwidować szkołę, bo Polska się zbroi
Ewa Wagner
Cmentarze
Ich popularność rośnie. "Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie ze sprzedaży"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica