Odwołane zajęcia w szkołach. Z powodu pogody

W związku z prognozowanymi marznącymi opadami deszczu w poniedziałek odwołane zostały zajęcia w przedszkolach oraz szkołach na terenie gminy Mirosławiec w województwie zachodniopomorskim.

Informację w tej sprawie przekazał późnym wieczorem w niedzielę burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Zawieszenie zajęć dotyczy placówek w Mirosławcu oraz Piecniku. Jednocześnie te placówki przechodzą w tryb dyżuru. Dzieci, które dotrą do przedszkola lub szkoły, będą miały zapewnioną opiekę.

Odwołane zostały również poniedziałkowe kursy do przedszkoli w Wałczu oraz do jednostek w Gudowie i Starej Łubiance. O decyzji poinformowano PKS Złocieniec.

Trudne warunki na drogach i chodnikach

W komunikacie burmistrz zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz - jeśli to możliwe - pozostanie w domach. Jak zaznaczył, już teraz panują bardzo śliskie warunki, a prognozy wskazują na nasilenie opadów marznącego deszczu.

Przypomniał również, że służby odpowiedzialne za odśnieżanie i utrzymanie dróg będą pracowały nad usuwaniem skutków opadów, z nasileniem działań od godziny 3:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Zaapelował o ostrożność na chodnikach i drogach oraz o dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.

Wcześniej Piotr Pawlik ostrzegał mieszkańców o prognozowanych marznących opadach deszczu i zapowiadał podjęcie działań przez służby komunalne w godzinach nocnych.

Zamknięte szkoły w Gnieźnie

Rzeczniczka Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer przekazała w poniedziałek, że w szkołach podstawowych odwołano zajęcia. Dla dzieci, które pojawią się w placówkach zostaną zapewnione zajęcia opiekuńcze.

Prezydent Szczecina rekomenduje pozostanie w domu

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek napisał napisał w poniedziałek rano na swoim facebookowym profilu, że "odpowiadając na masę pytań dotyczących placówek oświatowych uprzejmie informuję, że do wszystkich szkół i przedszkoli jako Urząd Miasta wysłaliśmy prośbę, by informować rodziców o bardzo trudnych warunkach i rekomendować pozostawienie dzieci w domach. Tego rodzaju nieobecności winny być usprawiedliwiane".

"Jednocześnie każde dziecko, które w szkole już jest ma zapewnioną opiekę. W każdej szkole sytuacja może być inna. Dyrektorzy mając najlepszą wiedzę, mogą także podjąć decyzję o odwołaniu zajęć" - dodał

Lekcje odwołano w szkołach podstawowych i średnich. Nauczyciele pracują, więc we wszystkich placówkach organizowane są zajęcia opiekuńcze, m.in. w świetlicach i czytelniach.

- Apelujemy do rodziców, by, jeśli to możliwe, pozostali z dziećmi w domach - powiedziała Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin. - Zajęcia edukacyjne są zawieszone, na jeden dzień - doprecyzowała.

W Świnoujściu, Gryfinie i Chojnie też bez lekcji

Urząd Miasta Świnoujście poinformował w poniedziałek rano, że dyrektorzy części szkół zdecydowali o odwołaniu zajęć edukacyjnych, z powodu trudnych warunków pogodowych.

"Decyzje zapadły ze względu na występującą gołoledź, która znacząco utrudnia bezpieczne poruszanie się po mieście, szczególnie dzieciom i młodzieży w drodze do placówek oświatowych" - podało biuro informacji UM Świnoujście.

Podkreślono, że placówki, w których odwołano lekcje, są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, jeśli nie mogły one pozostać w domu. UM Świnoujście zapewnił też, że przedszkola miejskie funkcjonują normalnie.

Zajęcia edukacyjne odwołano również w Gryfinie. – Dzieci, które dotarły do szkół, mają zapewnioną opiekę – powiedział wiceburmistrz Tomasz Miler.

Z powodu gołoledzi odwołano kursy w gminie Chojna. W szkołach nie odbywają się dziś zajęcia.

Zajęcia edukacyjne odwołano również w Stargardzie.

Zawieszono kursowanie komunikacji szkolnej

Z uwagi na gołoledź w niektórych gminach na północy regionu zawieszono kursowanie komunikacji szkolnej i odwołano zajęcia w szkołach w Lubuskiem. Komunikaty o tym samorządy zamieściły na swoich profilach w mediach społecznościowych.

"Ze względu na sytuację na drogach i chodnikach nie odbędą się dzisiaj zajęcia w szkołach podstawowych w Gminie Oborniki oraz w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu" - informuje też Gmina Oborniki (Wielkopolska).

