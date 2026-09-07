Szczecin Komoda z oszczędnościami trafiła na śmietnik. Policja odzyskała pieniądze Rafał Molenda |

Policjanci odzyskali wyrzucone na śmietnik pieniądze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Policach

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Chwila nieuwagi mogła kosztować utratę wieloletnich oszczędności. Podczas pozbywania się starych mebli mieszkańcy Warzymic koło Szczecina zostawili gotówkę w jednej z szuflad komody. Gdy zorientowali się, komoda zniknęła spod wiaty śmietnikowej, a wraz z nią pieniądze. Do zdarzenia doszło 31 sierpnia.

Właściciele zgłosili utratę pieniędzy policjantom. Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu w podszczecińskim Mierzynie.

- Policjanci po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przeanalizowali dostępny monitoring, rozpytali świadków i odtworzyli przebieg wydarzeń. Ustalili, że meble trafiły do jednego z mieszkań na terenie powiatu polickiego, a następnie odnaleźli ślad prowadzący do pieniędzy. Gotówka została zabezpieczona w całości w jednym z lokali na terenie Szczecina i wróciła do właściciela. - poinformowała Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Prokuratura postawiła zarzuty

Z ustaleń prokuratury wynika, że komodę z wiaty śmietnikowej zabrała kobieta.

- Początkowo nie była świadoma, że w komodzie są pieniądze, ale gdy je znalazła, postanowiła je przywłaszczyć. To było łącznie ponad 50 tysięcy euro i kilkanaście tysięcy w złotówkach. Kobieta ma status podejrzanej i usłyszała zarzut przywłaszczenia rzeczy znalezionej - poinformowała prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

- Zgodnie z artykułem 284 Kodeksu karnego grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności lub roku pozbawienia wolności - dodaje prokurator Julia Szozda.

Postępowanie jest w toku. Kobieta odpowiada z wolnej stopy.