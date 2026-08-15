Szczecin Zapaliła się hałda odpadów, 10 zastępów w akcji Rafał Molenda |

Groźny pożar na terenie zakładu odpadów. Strażacy opanowali sytuację Źródło wideo: OSP Rąbino Źródło zdj. gł.: OSP Rąbino

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak informuje Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, strażacy zgłoszenie o pożarze odebrali o godzinie 11.43. Do akcji wyjechało 10 zastępów straży pożarnej.

Pożar w zakładzie gospodarki odpadami Źródło zdjęcia: OSP Rąbino

- Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn w miejscowości Wardyn Górny na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami doszło do pożaru hałdy odpadów. Powierzchnia pożaru objęła około 400 metrów kwadratowych - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ogromny pożar w zakładzie utylizacji odpadów. Apel do mieszkańców Pomorze

Pożar w zakładzie gospodarki odpadami Źródło zdjęcia: OSP Rąbino

W akcji gaszenia uczestniczyli strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak przekazali druhowie z OSP Rąbino, sytuację udało się opanować. Pożar nie rozprzestrzenia się i trwa jego dogaszanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ogromny pożar w zakładzie utylizacji odpadów. Apel do mieszkańców Pomorze

Służby nie informują o osobach poszkodowanych ani o przyczynach pojawienia się ognia. Okoliczności wybuchu pożaru ustalać będą biegli.