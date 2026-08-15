Zapaliła się hałda odpadów, 10 zastępów w akcji
Jak informuje Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, strażacy zgłoszenie o pożarze odebrali o godzinie 11.43. Do akcji wyjechało 10 zastępów straży pożarnej.
- Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn w miejscowości Wardyn Górny na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami doszło do pożaru hałdy odpadów. Powierzchnia pożaru objęła około 400 metrów kwadratowych - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
W akcji gaszenia uczestniczyli strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak przekazali druhowie z OSP Rąbino, sytuację udało się opanować. Pożar nie rozprzestrzenia się i trwa jego dogaszanie.
Służby nie informują o osobach poszkodowanych ani o przyczynach pojawienia się ognia. Okoliczności wybuchu pożaru ustalać będą biegli.