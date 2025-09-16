Logo strona główna
Szczecin

Kamera w damskiej szatni komisariatu. Jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Wałcz (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Do Sądu Rejonowego w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) trafił akt oskarżenia w sprawie policjanta, który miał zamontować w damskiej szatni komisariatu kamerę. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.

Do zdarzenia miało dojść między 27 września a 4 października zeszłego roku w damskiej szatni wałeckiego posterunku policji. Po znalezieniu kamery sprawę zgłoszono do prokuratury.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu, ze względu na to, że Prokuratura Rejonowa w Wałczu współpracowała z policjantem, który był podejrzewanym i chciano uniknąć zarzutu braku bezstronności.

Przesłuchano zarówno pokrzywdzone, jak i podejrzewanego mężczyznę. Funkcjonariuszowi przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień i montowaniu lub posługiwaniu się urządzeniami nagrywającymi.

Podejrzany nie przyznał się wtedy do winy i odmówił składania zeznań. Nałożono na niego dozór policyjny, zakaz kontaktowania się ze stronami sprawy oraz zawieszono go w pełnieniu obowiązków służbowych.

Rozpylił coś w oknie żłobka. "Przez tydzień dzieci pozostały w domach"

Rozpylił coś w oknie żłobka. "Przez tydzień dzieci pozostały w domach"

Wrocław
Wtargnęli na teren stacji uzdatniania wody. "Ingerencja w najważniejsze obiekty"

Wtargnęli na teren stacji uzdatniania wody. "Ingerencja w najważniejsze obiekty"

Bartosz Żurawicz

Akt oskarżenia trafił do sądu

Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie poinformowała, że akt oskarżenia w sprawie policjanta trafił do Sądu Rejonowego w Wałczu. - Sprawa trafiła do wałeckiego sądu, ponieważ jest on właściwy miejscowo, to tam doszło do tego zdarzenia - wyjaśniła. - Policjanta oskarżono o to, że zamontował pod ławką urządzenie w postaci kamery i posługiwał się tym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk w celu podglądania osób korzystających z damskiej szatni służbowej - dodała.

Mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenie lub pozbawienie wolności do dwóch lat.

Autorka/Autor: MR/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

