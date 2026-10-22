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Nagrywał przebierające się policjantki. Były policjant prawomocnie skazany

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Wyrok jest prawomocny (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: tvn24bis
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Sąd Okręgowy w Koszalinie utrzymał wyrok wobec byłego policjanta oskarżonego o zamontowanie kamery w damskiej szatni Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Mężczyzna został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na rok. Wyrok jest prawomocny.

Sprawą zajmował się sąd drugiej instancji po odwołaniu złożonym przez oskarżonego, który nie zgadzał się z wyrokiem sądu pierwszej instancji. Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie sędzia Sławomir Przykucki, sąd utrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie.

- Mężczyzna został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres jednego roku. Wyrok jest prawomocny. Stronom nie przysługuje już prawo wniesienia kasacji - poinformował sędzia Sławomir Przykucki.

Zamontował kamerę w szatni

Według aktu oskarżenia policjant zamontował kamerę w szatni, z której korzystały policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Urządzenie było zainstalowane pod ławką. Śledczy ustalili, że mężczyzna nagrywał przebierające się kobiety od 27 września do 4 października 2024 roku.

O sprawie zrobiło się głośno jesienią ubiegłego roku, gdy jedna z kobiet znalazła kamerę pod ławką. Postępowanie zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Wyrok jest prawomocny.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceWałczPolicja
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