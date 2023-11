Znaleziono ludzką rękę. Prawdopodobnie została "odgryziona od ciała przez zwierzęta"

czytaj dalej

To zadanie, które jest realizowane w ciszy i powinno być realizowane w ciszy. Tylko pod tym warunkiem może być efektywne - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, odnosząc się do rozmów z innymi ugrupowaniami o potencjalnym porozumieniu dla poparcia premiera Mateusza Morawieckiego. Jak mówił polityk, "misja sformowania rządu będzie odwoływała się do faktów i interesów partii".