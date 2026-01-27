Atak nożownika w Ustce. Nie żyje czteroletnie dziecko Źródło: TVN24

W poniedziałek wieczorem 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce. W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. Pięć osób jest rannych, w tym napastnik - poinformował we wtorek rano oficer prasowy słupskiej policji podkom. Jakub Bagiński.

Jak przekazał, zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w nadmorskiej Ustce policjanci otrzymali w poniedziałek około godz. 21.30. Przybyli na miejsce policjanci obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie. Mimo długiej reanimacji czteroletniej dziewczynki nie udało się uratować. Ranne osoby, w tym zatrzymany napastnik, zostały przewiezione do szpitali.

Nożownik z Ustki. Co wiemy

Napastnik to 44-letni Piotr K. Jest pirotechnikiem w stopniu majora. Pojechał z żoną i dwójką dzieci na ferie do teściów w Ustce. Jak ustalili dziennikarze tvn24.pl Grzegorz Łakomski i Robert Zieliński, mężczyzna nie zajmował się bezpośrednio ochroną VIP-ów.

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy SOP płk Bogusław Piórkowski, który poinformował, że zostanie wszczęta procedura mająca na celu wydalenie funkcjonariusza ze służby. - Musimy zgromadzić wszystkie dokumenty z policji i prokuratury, przeanalizować je i wtedy zostanie uruchomiona procedura, a mężczyzna wydalony ze służby, najprawdopodobniej dyscyplinarnie - wyjaśnił.

Dodał, że funkcjonariusz miał ważne badania okresowe, na które składają się także badania psychologiczne.

- Gdyby nie miał tych badań, bo na przykład nie zdążyłby ich wykonać lub o nich zapomniał, musiałby zostać zawieszony w służbie. W tym przypadku tak się nie stało, mężczyzna był w służbie czynnej - wytłumaczył Piórkowski, dodając, że do zdarzenia doszło w czasie, kiedy 44-latek wraz z rodziną był na urlopie wypoczynkowym.

Podkreślił, że rodzina zatrzymanego funkcjonariusza otrzyma pomoc psychologiczną. Na takie wsparcie mogą też liczyć pozostali funkcjonariusze SOP.

- Przez komendanta została wszczęta odpowiednia procedura. Mamy tutaj zespół psychologów, który działa, z którego pomocy mogą skorzystać ci pracownicy naszej formacji, którzy tego potrzebują - powiedział płk Piórkowski.

W sprawie trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

