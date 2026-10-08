Śmiertelny wypadek na S10. Kierowca i pasażer w areszcie, policja pokazała nagranie z samochodu
Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące kierowcy BMW i jego pasażera, podejrzanych o spowodowanie śmiertelnego wypadku na drodze S10 w okolicy Kobylanki w powiecie stargardzkim. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Śledczy ustalili, że BMW jechało z ogromną prędkością, a pasażer nagrywał przejazd i miał nakłaniać kierowcę do szybszej jazdy.
- Sąd przychylił się do tego, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na sprawstwo i winę podejrzanych. Wskazał nadto, że zaistniały przesłanki szczególne do stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, tj. obawa ucieczki bądź ukrywania się podejrzanych, obawa matactwa procesowego, a także surowa kara, która samoistnie stanowi o tym, że jest możliwość zastosowania takiego środka zapobiegawczego - powiedziała Martyna Skierska z Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.
Postanowienie o aresztowaniu nie jest prawomocne. Stronom przysługuje zażalenie. Obrońca kierowcy BMW, Sebastian Kliński, przekazał, że rozważa złożenie takiego środka odwoławczego.
Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności. Chodzi o zaostrzone przepisy dotyczące między innymi udziału w nielegalnych wyścigach oraz drastycznego przekraczania dozwolonej prędkości.
Ostatnia prędkość zarejestrowana na nagraniu to 270 kilometrów na godzinę
Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło w nocy 6 października, na drodze S10, w okolicy Kobylanki (pow. stargardzki). Rozpędzone BMW uderzyło w tył Toyoty, która jechała przed nim. 70-letni kierowca drugiego auta zginął na miejscu, a pasażerka trafiła do szpitala. Mężczyźni podróżujący BMW nie odnieśli obrażeń.
Kierowca BMW uciekł, a podróżujący z nim mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został na miejscu. Po niecałej godzinie kierowca został przywieziony do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przez bliską mu osobę.
Policjanci w samochodzie znaleźli telefon pasażera BMW, który nagrywał jazdę. Na filmie jest też moment wypadku. Pasażer miał nakłaniać kierowcę, by ten jechał szybciej.
- Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to 270 kilometrów na godzinę. Ostateczną oczywiście poznamy dopiero wtedy, gdy uzyskamy opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego - przekazała Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Telefon będzie poddany szczegółowym oględzinom i wówczas będzie można stwierdzić z pewnością, czy są tam inne nagrania, na których widać sposób poruszania się tym samochodem - dodała.