Szczecin Zarzuty po wypadku dla kierowcy i pasażera. "Ostatnia zarejestrowana prędkość to 270 kilometrów na godzinę" Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała Damian Nowicki Zespół autorów |

Prokuratura o zarzutach dla kierowcy i pasażera BMW Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do tragicznego wypadku doszło w nocy 6 października, na drodze S10, w okolicy Kobylanki (pow. stargardzki). Rozpędzone BMW uderzyło w tył Toyoty, która jechała przed nim. 70-letni kierowca drugiego auta zginął na miejscu, a pasażerka trafiła do szpitala.

Kierowca BMW uciekł, a podróżujący z nim mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został na miejscu. Po niecałej godzinie kierowca został przywieziony do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przez bliską mu osobę.

Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia Źródło zdjęcia: TVN24

Ostatnia prędkość zarejestrowana na nagraniu to 270 kilometrów na godzinę

Policjanci w samochodzie znaleźli telefon pasażera BMW, który nagrywał jazdę. Na filmie jest też moment wypadku. Pasażer miał nakłaniać kierowcę, by ten jechał szybciej.

- Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to 270 kilometrów na godzinę. Ostateczną oczywiście poznamy dopiero wtedy, gdy uzyskamy opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego - przekazała Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Telefon będzie poddany szczegółowym oględzinom i wówczas będzie można stwierdzić z pewnością, czy są tam inne nagrania, na których widać sposób poruszania się tym samochodem - dodała.

Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia Źródło zdjęcia: TVN24

Zarzuty dla kierowcy i pasażera

- Kierowca pojazdu i pasażer usłyszeli zarzut dotyczący działania wspólnie i w porozumieniu i spowodowania wypadku w ruchu drogowym. Jak wynika z obecnych ustaleń, kierowca pojazdu został nakłoniony przez pasażera do rażącego przekroczenia prędkości. Stracił panowanie nad samochodem i uderzył w pojazd jadący przed nim - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.

Zarówno kierowca, jak i pasażer odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do zarzucanego im czynu.

Grozi im do 20 lat więzienia.