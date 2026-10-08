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Szczecin

Zarzuty po wypadku dla kierowcy i pasażera. "Ostatnia zarejestrowana prędkość to 270 kilometrów na godzinę"

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Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia
Prokuratura o zarzutach dla kierowcy i pasażera BMW
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Kierowca i pasażer auta usłyszeli zarzuty spowodowania wypadku na trasie S10, w którym zginęła jedna osoba. Prokuratura zdecydował się na taki krok, po tym jak w telefonie pasażera znaleziono nagranie. Wynika z niego, że kierowca jechał z prędkością nawet 270 kilometrów na godzinę, a pasażer zachęcał go do tego.

Do tragicznego wypadku doszło w nocy 6 października, na drodze S10, w okolicy Kobylanki (pow. stargardzki). Rozpędzone BMW uderzyło w tył Toyoty, która jechała przed nim. 70-letni kierowca drugiego auta zginął na miejscu, a pasażerka trafiła do szpitala.

Kierowca BMW uciekł, a podróżujący z nim mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został na miejscu. Po niecałej godzinie kierowca został przywieziony do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przez bliską mu osobę.

Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia
Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia
Źródło zdjęcia: TVN24

Ostatnia prędkość zarejestrowana na nagraniu to 270 kilometrów na godzinę

Policjanci w samochodzie znaleźli telefon pasażera BMW, który nagrywał jazdę. Na filmie jest też moment wypadku. Pasażer miał nakłaniać kierowcę, by ten jechał szybciej.

- Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to 270 kilometrów na godzinę. Ostateczną oczywiście poznamy dopiero wtedy, gdy uzyskamy opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego - przekazała Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Telefon będzie poddany szczegółowym oględzinom i wówczas będzie można stwierdzić z pewnością, czy są tam inne nagrania, na których widać sposób poruszania się tym samochodem - dodała.

Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia
Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia
Źródło zdjęcia: TVN24

Zarzuty dla kierowcy i pasażera

- Kierowca pojazdu i pasażer usłyszeli zarzut dotyczący działania wspólnie i w porozumieniu i spowodowania wypadku w ruchu drogowym. Jak wynika z obecnych ustaleń, kierowca pojazdu został nakłoniony przez pasażera do rażącego przekroczenia prędkości. Stracił panowanie nad samochodem i uderzył w pojazd jadący przed nim - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.

Zarówno kierowca, jak i pasażer odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do zarzucanego im czynu.

Grozi im do 20 lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP
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Tagi:
WypadkiDrogi w PolsceProkuraturaPolicja
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