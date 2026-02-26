Logo strona główna
Szczecin

Tragiczny finał poszukiwań. Znaleziono ciało mężczyzny z Pobłocia Wielkiego

Znaleziono ciało mężczyzny
Poszukiwania zaginionego mężczyzny
Źródło: KWP Szczecin
Policja zakończyła poszukiwania zaginionego mieszkańca Pobłocia Wielkiego. Znaleziono jego ciało.

- Ciało mężczyzny znaleziono w rejonie Zagórza. Okoliczności śmierci nie są znane. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - powiedziała w rozmowie z reporterem tvn24.pl Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Przyczyny śmierci wyjaśnia prokurator.

Poszukiwania trwały od niedzieli

Mężczyzna zaginął w niedzielę (22 lutego). Miał jechać rowerem do sklepu. Gdy nie wrócił, policja wszczęła poszukiwania. - Mężczyzna ostatni raz był widziany w miejscowości Sikorzyce [oddalonej o 11 kilometrów na południe od jego domu - red.] - informuje Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

"Mężczyzna ostatni raz był widziany w miejscowości Sikorzyce"
"Mężczyzna ostatni raz był widziany w miejscowości Sikorzyce"

W poszukiwaniach brały udział setki funkcjonariuszy różnych służb. Policjanci wykorzystali między innymi śmigłowiec.

Klatka kluczowa-254793
Śmigłowiec policji bierze udział w poszukiwaniach
Źródło: KWP Szczecin

Na zlecenie prokuratury przeprowadzona będzie sekcja zwłok. Badanie ma pozwolić na jednoznaczne ustalenie przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny.

Opracował Rafał Molenda /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

