Tragiczny finał poszukiwań. Znaleziono ciało mężczyzny z Pobłocia Wielkiego

- Ciało mężczyzny znaleziono w rejonie Zagórza. Okoliczności śmierci nie są znane. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - powiedziała w rozmowie z reporterem tvn24.pl Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Przyczyny śmierci wyjaśnia prokurator.

Poszukiwania trwały od niedzieli

Mężczyzna zaginął w niedzielę (22 lutego). Miał jechać rowerem do sklepu. Gdy nie wrócił, policja wszczęła poszukiwania. - Mężczyzna ostatni raz był widziany w miejscowości Sikorzyce [oddalonej o 11 kilometrów na południe od jego domu - red.] - informuje Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

W poszukiwaniach brały udział setki funkcjonariuszy różnych służb. Policjanci wykorzystali między innymi śmigłowiec.

Na zlecenie prokuratury przeprowadzona będzie sekcja zwłok. Badanie ma pozwolić na jednoznaczne ustalenie przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny.

