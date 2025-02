Tragedia w Bornem Sulinowie. Syn z zarzutem zabójstwa matki aresztowany

- We wtorek dotarła wiadomość, że nie żyje 47-letnia nauczycielka. To, że nie żyje, ujawniła jej koleżanka, która zaniepokojona jej nieobecnością w pracy, rozpoczęła poszukiwania. We wtorek dokonano oględzin mieszkania, a także oględzin zwłok. Ustalono, jaki mógł być mechanizm pozbawienia życia. Zabezpieczono zapisy monitoringu oraz przesłuchano świadków, co doprowadziło do wskazania sprawcy tego czynu. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia życia kobiety. Mężczyzna uderzył ją jakimś ciężkim przedmiotem w głowę - powiedział Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.