Szczecin

W nocy spacerował z ogromnym lodowym rożkiem. Nie wiedział, dlaczego go zabrał

Mężczyzna ze skradzionym "lodem". Zdjęcie z monitoringu miejskiego w Szczecinku
Spacerował z "dużym lodem" w centrum Szczecinka
Z ogródka cukierni w Szczecinku zabrał figurę reklamową. Wędrującego nocą z ogromnym lodowym rożkiem mężczyznę zauważył operator monitoringu miejskiego.

Była godzina 3.30. Kamery monitoringu miejskiego w Szczecinku zarejestrowały niecodzienny widok. Ulicą szedł mężczyzna z ogromnym plastikowym lodowym rożkiem.

- Operator monitoringu miejskiego zauważył, jak w nocy mężczyzna zabiera jeden z elementów wystroju z ogródka cukierni. Jest to sporej wielkości rożek z lodem, gadżet reklamowy - powiedział nam Mateusz Sienkiewicz z Urzędu Miasta w Szczecinku.

Mężczyzna szedł ze skradzionym "lodem". Zdjęcie z monitoringu miejskiego w Szczecinku
Mężczyzna szedł ze skradzionym "lodem". Zdjęcie z monitoringu miejskiego w Szczecinku
Strażnik miejski powiadomił policję

- Operator monitoringu przekazał policjantom rysopis sprawcy kradzieży i od razu na miejscu pojawił się patrol policji, który zatrzymał mężczyznę - dodaje Mateusz Sienkiewicz.

Sprawcą okazał się 20-latek, który nocą wracał ze spotkania ze znajomymi. Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie policjantów, dlaczego zabrał figurę. Po zatrzymaniu odniósł ją na miejsce.

- Zdarzenie zostało zakwalifikowane, jako wykroczenie. 20-latek ukarano mandatem - poinformowała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Policja nie ujawnia szczegółów.

Zgodnie z artykułem 119 Kodeksu wykroczeń, osoba, która kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz o wartości nieprzekraczającej 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Ukradł atrapę loda, odjechał tramwajem. "Podobał mu się wafelek"
Ukradł atrapę loda, odjechał tramwajem. "Podobał mu się wafelek"

