Szczecin W nocy spacerował z ogromnym lodowym rożkiem. Nie wiedział, dlaczego go zabrał

Spacerował z "dużym lodem" w centrum Szczecinka Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Szczecinku

Była godzina 3.30. Kamery monitoringu miejskiego w Szczecinku zarejestrowały niecodzienny widok. Ulicą szedł mężczyzna z ogromnym plastikowym lodowym rożkiem.

- Operator monitoringu miejskiego zauważył, jak w nocy mężczyzna zabiera jeden z elementów wystroju z ogródka cukierni. Jest to sporej wielkości rożek z lodem, gadżet reklamowy - powiedział nam Mateusz Sienkiewicz z Urzędu Miasta w Szczecinku.

Mężczyzna szedł ze skradzionym "lodem". Zdjęcie z monitoringu miejskiego w Szczecinku Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Szczecinku

Strażnik miejski powiadomił policję

- Operator monitoringu przekazał policjantom rysopis sprawcy kradzieży i od razu na miejscu pojawił się patrol policji, który zatrzymał mężczyznę - dodaje Mateusz Sienkiewicz.

Sprawcą okazał się 20-latek, który nocą wracał ze spotkania ze znajomymi. Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie policjantów, dlaczego zabrał figurę. Po zatrzymaniu odniósł ją na miejsce.

- Zdarzenie zostało zakwalifikowane, jako wykroczenie. 20-latek ukarano mandatem - poinformowała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Policja nie ujawnia szczegółów.

Zgodnie z artykułem 119 Kodeksu wykroczeń, osoba, która kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz o wartości nieprzekraczającej 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

