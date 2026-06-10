Zachodniopomorskie Rodzinna szajka okradała sklep. Wśród zatrzymanych 13-latka

Rodzinna szajka okradała sklepy Źródło wideo: KPP w Szczecinku Źródło zdj. gł.: KPP w Szczecinku

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Pozornie zwykłe rodzinne zakupy, w praktyce - regularne kradzieże. W Barwicach w województwie zachodniopomorskim jedna z rodzin przez dłuższy czas wynosiła ze sklepu towary, płacąc jedynie za część z nich.

Rodzina okradała sklep. Wśród zatrzymanych jest nastolatka Źródło zdjęcia: KPP w Szczecinku

Schemat działania był prosty i powtarzalny. Podczas zakupów przy kasach samoobsługowych członkowie rodziny skanowali tylko wybrane produkty. Pozostałe chowali do torby i wychodzili ze sklepu jak po normalnych zakupach. Nikt nie reagował, więc sytuacja powtarzała się wiele razy. W kradzieżach uczestniczyło czworo członków rodziny - matka, jej syn, synowa oraz nieletnia córka. Każdy odgrywał swoją rolę, a wspólne "zakupy" przynosiły im realne zyski., bo straty sklepu wyniosły prawie 3000 złotych.

- Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży. Z nagrań monitoringu wynika, że rodzinna szajka w ciągu kilku dni "zrobiła zakupy" w tym samym sklepie trzykrotnie. Zatrzymani tłumaczyli, że to nie były kradzieże, ale "pomyłka przy wielosztukach" sprzedawanych w ramach promocji - powiedziała nam Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Trzy dorosłe osoby usłyszały zarzuty kradzieży. Grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawą 13-latki zajmie się sąd rodzinny.

Śledczy sprawdzają teraz, czy podobnych sytuacji nie było więcej. Jeśli potwierdzą wcześniejsze kradzieże, zatrzymani mogą usłyszeć kolejne zarzuty.