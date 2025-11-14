Pracownicy zakładu pogrzebowego robili zdjęcia zmarłej kobiety. Staną przed sądem

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyznom w wieku 29 i 48 lat. Oskarżeni odpowiedzą za znieważenie zwłok. Chodzi o wydarzenia, do których doszło 24 czerwca.
- W jednym z zakładów pogrzebowych pracownicy fotografowali zwłoki kobiety. Zdjęcia później rozesłali dalej wśród swoich znajomych - przekazała nam Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
Przyznali się
To rodzina zmarłej kobiety zgłosiła służbom informację o przestępstwie.
Prokurator dodała, że oskarżeni przyznali się do zrobienia zdjęć, umniejszając jednak swoją winę. Tłumaczyli, że nie robili zdjęć dla żartów.
Mężczyznom grozi do dwóch lat więzienia.
O sprawie jako pierwszy poinformował portal szczecinek.naszemiasto.pl. Jak ustalili dziennikarze, obaj mężczyźni od razu po ujawnieniu zdarzenia zostali zwolnieni z pracy w zakładzie pogrzebowym.
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska
Źródło: tvn24.pl, szczecinek.naszemiasto.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock