Pracownicy zakładu pogrzebowego robili zdjęcia zmarłej kobiety. Staną przed sądem

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyznom w wieku 29 i 48 lat. Oskarżeni odpowiedzą za znieważenie zwłok. Chodzi o wydarzenia, do których doszło 24 czerwca.

- W jednym z zakładów pogrzebowych pracownicy fotografowali zwłoki kobiety. Zdjęcia później rozesłali dalej wśród swoich znajomych - przekazała nam Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Przyznali się

To rodzina zmarłej kobiety zgłosiła służbom informację o przestępstwie.

Prokurator dodała, że oskarżeni przyznali się do zrobienia zdjęć, umniejszając jednak swoją winę. Tłumaczyli, że nie robili zdjęć dla żartów.

Mężczyznom grozi do dwóch lat więzienia.

O sprawie jako pierwszy poinformował portal szczecinek.naszemiasto.pl. Jak ustalili dziennikarze, obaj mężczyźni od razu po ujawnieniu zdarzenia zostali zwolnieni z pracy w zakładzie pogrzebowym.

