Uciekając przed policją, wskoczył do jeziora. Nagranie

Uwagę patrolujących miasto policjantów zwróciło uwagę zachowanie 17-latka, który przekroczył jezdnię w niedozwolonym miejscu. Gdy zauważył jadący w swoją stronę radiowóz, zaczął uciekać. Jeden z mundurowych wysiadł z pojazdu i ruszył za nim w kierunku parku. Drogę ucieczki zajechała mu radiowozem policjantka, a nieletni, nie widząc już innej możliwości, wskoczył do jeziora Trzesiecko.
- W pobliżu był już funkcjonariusz, który osłabionego i zziębniętego nastolatka wyciągnął z wody. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która zaopiekowała się nim - poinformowała aspirant sztabowy Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.
Policjanci wylegitymowali 17-latka, który próbował podawać się za swojego młodszego brata. Nie udało mu się jednak wprowadzić funkcjonariuszy w błąd.
- 17-latek za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem, a następnie przewieziony do ośrodka wychowawczego - dodała policjantka.
