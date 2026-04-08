Uciekając przed policją, wskoczył do jeziora. Nagranie

Szczecinek. 17-latek wskoczył do jeziora, uciekał przed policją

Uwagę patrolujących miasto policjantów zwróciło uwagę zachowanie 17-latka, który przekroczył jezdnię w niedozwolonym miejscu. Gdy zauważył jadący w swoją stronę radiowóz, zaczął uciekać. Jeden z mundurowych wysiadł z pojazdu i ruszył za nim w kierunku parku. Drogę ucieczki zajechała mu radiowozem policjantka, a nieletni, nie widząc już innej możliwości, wskoczył do jeziora Trzesiecko.

- W pobliżu był już funkcjonariusz, który osłabionego i zziębniętego nastolatka wyciągnął z wody. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która zaopiekowała się nim - poinformowała aspirant sztabowy Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Źródło: KPP w Szczecinku

Policjanci wylegitymowali 17-latka, który próbował podawać się za swojego młodszego brata. Nie udało mu się jednak wprowadzić funkcjonariuszy w błąd.

- 17-latek za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem, a następnie przewieziony do ośrodka wychowawczego - dodała policjantka.

OGLĄDAJ: "Iran wie, że ta wojna mogłaby ich dobić". Co się może wydarzyć