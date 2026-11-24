Szczecin Bili i przypalali go papierosami. Kazali mu nagrać fałszywe przyznanie się do winy Rafał Molenda |

Sprawcy brutalnego napadu zatrzymani Źródło wideo: KPP w Szczecinku Źródło zdj. gł.: KPP w Szczecinku

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Do brutalnej napaści doszło w ubiegłym tygodniu, ale policjanci poinformowali o tym dopiero teraz. Według ustaleń policji napastnikami byli czterej mężczyźni. Ich ofiarą był 35-letni mieszkaniec Szczecinka.

- Napastnicy działali z wyjątkową brutalnością, bili pokrzywdzonego pięściami oraz pałką po całym ciele, kopali w brzuch, przytrzymując go za ręce przypalali go papierosami - przekazała Magdalena Pająk z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Jak ustalili policjanci, napastnicy zabrali mężczyźnie telefon komórkowy o wartości 2500 złotych, dowód osobisty i kartę płatniczą. Zmusili też 35-latka do nagrania materiału, w którym przyznaje się do popełnienia przestępstwa.

- Szantażowali ujawnieniem tych materiałów w przypadku powiadomienia organów ścigania o zaistniałym zdarzeniu - poinformowała Magdalena Pająk.

Cztery osoby w areszcie

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanych i zatrzymali całą czwórkę. To mężczyźni w wieku od 20 do 31 lat. Podczas przeszukania mieszkania najstarszego z nich policjanci znaleźli narkotyki: mefedron i amfetaminę.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące rozboju ze szczególnym okrucieństwem. 31-latek odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków. Sąd zdecydował już o aresztowaniu na trzy miesiące całej czwórki.

Za rozbój grozi do 15 lat więzienia. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem lub używa niebezpiecznego narzędzia, kara może wzrosnąć do 20 lat.