Szczecin Zobaczył radiowóz i zaczął uciekać. 16-latek miał maczetę i gaz pieprzowy Rafał Molenda |

Policjant w pościgu za mężczyzną - nagranie kamery nasobnej Źródło wideo: KMP w Szczecinie Źródło zdj. gł.: KMP w Szczecinie

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Do zdarzenia doszło w piątek przed północą. Policjanci z patrolu zauważyli młodego mężczyznę na jednej ze szczecińskich ulic. Na widok radiowozu przeszedł on przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, a następnie rzucił się do ucieczki. Policjanci po krótkim pościgu zatrzymali 16-letniego mieszkańca Szczecina.

Interwencję nagrała kamera nasobna policjanta.

Uciekał na widok radiowozu. Miał przy sobie maczetę i gaz Źródło zdjęcia: KMP w Szczecinie

Zatrzymany nastolatek miał maczetę i gaz pieprzowy. Tłumaczył, że nosi je, ponieważ obawia się bliżej nieokreślonych osób. W trakcie interwencji policjanci usłyszeli przez radio informację o ataku przed jednym z pobliskich lokali. Wtedy 16-latek przyznał, że wcześniej pokłócił się ze starszym kolegą i zaatakował go maczetą i gazem.

- Poszkodowanym był pełnoletni mężczyzna. Został opatrzony przez lekarzy w szpitalu i wrócił do domu. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo - poinformował aspirant Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Policjanci przewieźli zatrzymanego nastolatka do policyjnej izby dziecka i zwrócili się do sądu z wnioskiem o umieszczenie 16-latka w ośrodku wychowawczym. Sąd zgodził się. Postępowanie w sprawie nastolatka toczy się w sądzie rodzinnym.