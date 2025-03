czytaj dalej

Władimir Putin nie ustaje w dążeniach, by móc doprowadzić do zmiany władzy w Kijowie. Rosyjski przywódca zasugerował przekazanie Ukrainy pod zarząd tymczasowy przed rozmowami pokojowymi. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu oświadczył, że rządy w Ukrainie określa jej konstytucja i obywatele. Do sprawy odniósł się Andrij Jermak, szef biura prezydenckiego i kluczowy wysłannik Wołodymyra Zełenskiego w rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej.