Zawiadomienie do prokuratury na byłego redaktora naczelnego Radia Szczecin

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

- Zarejestrowały go kamery, na których było widać, jak wchodzi do pomieszczenia, które zajmował jako redaktor naczelny i wychodzi z niego z dużą torbą i plecakiem - wyjaśnił adwokat Wiechecki.

5 grudnia 2023 roku ówczesny prezes radia Wojciech Włodarski podjął decyzję o tym, aby komisyjnie wejść do biura Duklanowskiego i sprawdzić, czy jest tam sprzęt powierzony dziennikarzowi. Okazało się, że go tam nie ma. Mowa o laptopie, telefonach i urządzeniach do nagrywania. Następnego dnia Włodarski wysłał do byłego redaktora wezwanie o zwrot powierzonego sprzętu. Wezwania Duklanowski nie odebrał i przesyłka wróciła do nadawcy. Jak informuje mecenas Wiechecki, w umowie dziennikarza była informacja o tym, że najpóźniej w dniu ustania umowy musi zwrócić powierzony mu sprzęt. Podkreśla, że to nie likwidator rozpoczął tę sprawę, tylko Włodarski, kiedy jeszcze pełnił funkcję prezesa.