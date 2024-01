Grupa wytwarzająca sfałszowane leki rozbita. Wśród zatrzymanych żołnierze

Żandarmeria Wojskowa ze Szczecina (woj. zachodniopomorskie) wraz z innymi służbami rozbiła grupę przestępczą produkującą podrobione leki. Do zatrzymań doszło na terenie sześciu województw. Zatrzymano 12 osób, w tym dwóch żołnierzy. Mieli wytwarzać sfałszowane produkty lecznicze i wprowadzać je na rynek. Sprawa jest rozwojowa.

Do zatrzymań doszło 19 grudnia na terenie sześciu województw. Żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie przy wsparciu żołnierzy z innych oddziałów, biegłych z laboratorium kryminalistycznego ŻW oraz ekspertki z Polskiej Agencji Antydopingowej zatrzymali 12 osób w tym dwóch żołnierzy działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Półprodukty do wytwarzania środków anabolicznych

W Szczecinie śledczy zabezpieczyli linię produkcyjną do substancji dopingowych dla sportowców.

- Wszystkie środki, które zostały ujawnione w wyniku czynności przeszukania, zostały zabezpieczone. Były to podrobione farmaceutyki w postaci środków anabolicznych, fiolki z cieczą do iniekcji, blistry z tabletkami, kapsułki sterydowe, półprodukty do wytwarzania środków anabolicznych - powiedział rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, major Tomasz Zygmunt.