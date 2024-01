Zarzuty dla członków "Air Gandzia". Wśród oskarżonych "Kaczy Proceder"

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze akt oskarżenia przeciwko 12 osobom w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem znacznych ilości narkotyków. Chodzi o sprawę znaną jako "Air Gandzia". Śledztwo prowadzono wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Awionetka pełna marihuany

Narkotyki były przemycane drogą lotniczą za pomocą awionetki oraz transportowane drogą lądową ciężarówkami z Hiszpanii do Niemiec i Polski. Grupa zajmowała się również przemytem znacznych ilości kokainy z Holandii do Polski, a także przygotowywała się do przywozu znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy z Chile w Ameryce Południowej do Holandii i do Polski.