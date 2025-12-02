Ruszył proces Łukasza W. oskarżonego o znęcanie się nad osobą z niepełnosprawnością [materiał z 2021 roku] Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sąd Rejonowy w Szczecinie nieprawomocnie uniewinnił we wtorek patoyoutubera Łukasza W., znanego jako "Kamerzysta" i dwie inne osoby: Wiolettę K. i Adriana S., oskarżonych o psychiczne znęcanie się nad niepełnosprawnym intelektualnie 18-latkiem.

Wszystkie rozprawy odbywały się w trybie niejawnym. Jak argumentował sąd - by chronić pokrzywdzonego. Uzasadnienie wyroku również zostało utajnione.

- Uzasadnienie sądu nas przekonuje, bo było w duchu naszych wystąpień końcowych. Sąd bardzo skutecznie oparł się temu, co media wytworzyły wokół tej sprawy – powiedział mec. Marek Mikołajczyk. – Ten wyrok jest po prostu sprawiedliwy – stwierdził. Adwokat wyjaśnił, że nie może mówić o szczegółach, które wskazano na sali sądowej. Poprosił media, by zwolnić go z ocen etycznych w tej sprawie. Stwierdził, że nie będzie komentował zasad funkcjonowania różnych portali internetowych i "zarabiania" w ten sposób.

Prokuratura wnioskowała dla Łukasza W. o karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeszcze nie wiadomo, czy zaskarży wyrok uniewinniający. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda poinformowała, że w środę zapadnie decyzja, czy śledczy złożą wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, a później ewentualne odwołanie do Sądu Okręgowego.

Kulisy sprawy

Sprawa dotyczyła opublikowanego w kwietniu 2021 r. na kanale internetowym Łukasza W. nagrania wideo, na którym młody chłopak zjada garść ziemi i coś brązowego wyciągniętego z kuwety, skacze z balkonu do kubła na śmieci, tarza się w błocie, nabija sobie cegłą guza na głowie, skacze do szamba. Miał to robić za pieniądze. Wioletta K. i Adrian S. brali udział w nagraniu materiału.

Troje oskarżonych zostało zatrzymanych wiosną 2021 r. Prokurator postawił im zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny, tj. czyn kwalifikowany z art. 207 par. 1a Kodeksu karnego, zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W lipcu 2021 r. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do sądu akt oskarżenia. Z ustaleń śledztwa wynikało, że do znęcania się nad niepełnosprawnym doszło 26 marca 2021 r. w Szczecinie.

Jak informowała prokuratura, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Wobec "Kamerzysty" zastosowano tymczasowy areszt, uchylony w październiku 2021 r. Wobec Adriana S. i Wioletty K. zastosowano m.in. policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Proces rozpoczynał się dwa razy, co było spowodowane ponad półrocznym zwolnieniem lekarskim sędzi. Ruszył w listopadzie 2022 r. Poszkodowany nie złożył zeznań przed sądem. Nie udało się ustalić jego miejsca pobytu i zlecić badań, który pozwoliłyby ustalić stopień jego niepełnosprawności i życiowej nieporadności.

"Kamerzysta" był już wcześniej skazany

Łukasz W., znany jako "Kamerzysta" i "Kamuś" w sierpniu 2024 r. został prawomocnie skazany w innej sprawie, za pobicie 66-letniego mężczyzny przed sklepem na szczecińskim Golęcinie. Do zdarzenia doszło w styczniu 2020 r. Patoyoutuber chciał nagrać filmik w sklepie, na co nie zgodziły się ekspedientki. Później, na parkingu, uderzył pięścią w twarz 66-latka, który zwrócił mu uwagę. Poszkodowany upadł na chodnik, na chwilę stracił przytomność. Według rodziny mogło się to przyczynić do śmierci mężczyzny kilka miesięcy później (w maju 2020 r.). Prokuratura nie zajęła się sprawą. Akt oskarżenia złożył w czerwcu 2021 r. pełnomocnik rodziny. W październiku 2022 r. Sąd Rejonowy Szczecin Zachód orzekł wobec "Kamerzysty" sześć miesięcy ograniczenia wolności i prace społeczne. W grudniu 2023 r. Sąd Okręgowy uchylił ten wyrok, ale po kasacji do Sądu Najwyższego, na wniosek pełnomocnika rodziny poszkodowanego, SO w innym składzie potwierdził winę Łukasza W. Oprócz odbycia prac społecznych musiał zapłacić 10 tys. zł rodzinie poszkodowanego, a także wpłacić tysiąc złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD