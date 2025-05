Zamalowują, niszczą i palą plakaty wyborcze

Mandat i grzywna za niszczenie plakatów wyborczych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Od 8 kwietnia w województwie zachodniopomorskim policja otrzymała 40 zgłoszeń dotyczących uszkadzania lub kradzieży materiałów wyborczych. Sprawcy zostali ukarani mandatami i grzywnami.

Nadkomisarza Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie powiedziała, że przypadki zatrzymania sprawców wykroczeń odnotowano w powiecie pyrzyckim, stargardzkim, kołobrzeskim i szczecińskim.

- Najczęściej sprawcy byli ustalani po zgłoszeniu uszkodzenia plakatu wyborczego. Policjanci typowali sprawców po przesłuchaniu świadków czy przejrzeniu miejskich monitoringów - wyjaśniła policjantka.

Niszczenie plakatów wyborczych jest wykroczeniem Źródło: Paweł Sadzik/TVN24

Tłumaczą się emocjami związanymi z kampanią i debatami

39-latek z Kołobrzegu zamalował farbą w sprayu trzy banery, ukarano go grzywną w wysokości dwóch tysięcy złotych. W Pyrzycach mężczyzna zerwał plakat z płotu posesji i spalił go. Otrzymał 500 złotych mandatu.

Reporterka Alicja Rucińska powiedziała na antenie TVN24, że często nie jest to przypadkowy wandalizm. Motywacje sprawców są różne. Osoby te najczęściej działają pod wpływem emocji w reakcji na debaty, rozmowy czy wypowiedzi kandydatów w mediach.

- Zgodnie z prawem takie zachowanie podlega karze. Najczęściej jest to wykroczenie, ale jeśli zniszczone materiały wyborcze są droższe, to sprawca może odpowiadać za przestępstwo - wyjaśniła policjantka. - Przypominamy, że zachowania tego typu są karane. Może za to grozić kara grzywny lub aresztu. O areszcie decyduje sąd - dodała.

Od 8 kwietnia policja otrzymała 40 zgłoszeń dotyczących uszkadzania lub kradzieży materiałów wyborczych Źródło: Paweł Sadzik/TVN24

Sprawcy tłumaczą się m.in. przypływem emocji Źródło: Paweł Sadzik/TVN24

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo