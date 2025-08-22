Po intensywnych opadach woda zalewa działkowców. Urzędnicy mają plan

Zalane działki należące do ROD "Górki Ustowskie" Źródło: Kontakt24 i Wody Polskie RZGW Szczecin

Przypomnijmy, że w wyniku intensywnych opadów, które pod koniec lipca przeszły nad Szczecinem, ucierpiało kilkadziesiąt działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Górki Ustowskie". Pan Paweł, który wysłał na Kontakt24 zdjęcia z zalanych posesji, wyjaśnił nam, że najmocniej zalewanych jest około 30 działek. - Po trzech godzinach opadów, woda potrafi sięgać działkowcom do pach. Problem był zgłaszany przez zarząd działek do Wód Polskich i urzędu miasta, jednak żadna z instytucji nie zajęła się nim na poważnie - stwierdził mężczyzna.

Marek Synowiecki, pełniący obowiązki kierownika zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie informował, że woda dostaje się na działki wskutek niedrożności przepustu pod starym nasypem kolejowym i lokalną gruntową drogą położoną równolegle do nasypu.

Działki zostały zalane pod koniec lipca tego roku Źródło: Wody Polskie RZGW Szczecin

Podsumowano wizję lokalną

Teraz Wody Polskie poinformowały, że "stan techniczny przepustu okularowego na ujściowym odcinku rzeki Bukowej w Szczecinie był bezpośrednią przyczyną podtopień okolicznych ogródków działkowych 'Górki Ustowskie', podczas intensywnych opadów deszczu pod koniec lipca".

"W przesłanej nam informacji, w której podsumowano także wizję lokalną w okolicy niedrożnego przepustu Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin określił zakres prac, jakie zamierza wykonać w najbliższym czasie. Wyboru wykonawcy dokonał Zakład Usług Komunalnych. Jak przekazano w oficjalnym piśmie, obecnie ZUK przygotowuje umowę na realizację zaplanowanych prac" - czytamy w komunikacie.

"Zadaniem wybranej przez Zakład Usług Komunalnych firmy z branży hydrotechnicznej, będzie usunięcie w trybie awaryjnym niedrożnego przepustu pod starym nasypem kolejowym i odtworzenie w tym miejscu koryta rzeki Bukowej" - przekazały Wody Polskie.

Poza oczyszczeniem terenu zostanie zdemontowany przyczółek wlotowy i dwa rurociągi. Odtworzony zostanie również drugi przyczółek na przepuście pod drogą. Koryto rzeki ma zostać wyprofilowane i wypełnione kamieniami i metalową siatką.